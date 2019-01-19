NBA》厄文向詹皇道歉 巴克利轟沒擔當

2019年01月19日 07:34 中時電子報 盧品青

塞爾提克控衛厄文(Kyrie Irving)向昔日老大哥詹姆斯(LeBron James)道歉，因為他發現領袖是很不好當的，綠衫軍本季氣勢大不如前，厄文承受外界砲火時，終於想起詹皇的好處。詹姆斯一肩扛下所有媒體和酸民口水，並且率領騎士擊敗勇士，現在想來簡直不可思議。

在古典小說《西遊記》中，唐僧因為白骨精事件趕跑了孫行者，豬八戒如願成為「大師兄」，這才發現大師兄不好當。當八戒被唐僧叫去化齋又到處化不著的時候，八戒終於感嘆「當家才知柴米價，養子方曉父娘恩。當行者在的時候，老和尚要什麼有什麼。」

厄文以前也曾是騎士一哥，但他本季是首度承受爭冠壓力，於是他現在肯向孫悟空道歉了。然而老前輩「惡漢」巴克利(Charles Barkley)對厄文的說法很不以為然。「厄文擺明只是把責任推卸給隊友，拿他們做擋箭牌，我不喜歡這樣。」

巴克利指出，厄文的意思似乎是「我輸球是因為這些隊友，他們很菜，他們贏不了球。」巴克利更直斥厄文不是一個好領袖，「上季沒有厄文(季後賽受傷)，塞爾提克仍打到東區決賽(還與騎士打7場)，他不必到處宣揚自己是領袖，好好當個領袖就是了。」

上上季「小刺客」湯瑪斯(Isaiah Thomas)和綠衫軍一路打到東區第1。厄文上季打了60場例行賽，繳出生涯最高得分與投籃命中率，塞隊排名下滑到第2。季後賽厄文受傷，他那些菜鳥隊友差點就扳倒詹姆斯，在巴克利看來，厄文還有臉說「這批年輕人很難帶」嗎？

(中時電子報)