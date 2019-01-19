NBA》豪哥老隊友 成為最強三分鐵塔

公鹿隊中鋒布魯克羅培茲。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

史上最準的7呎鐵塔要換人當了嗎？獨行俠「德佬」諾威茲基(Dirk Nowitzki)已經預備退休，公鹿隊中鋒布魯克羅培茲(Brook Lopez)現在有機會接下他的棒子，成為歷來外線火力最強的7呎長人。

布魯克羅培茲生涯前9季效力籃網(紐澤西、布魯克林)，曾與林書豪短暫聯手，被稱為「布魯克-林」連線。也就是在豪哥加盟的那一季開始，羅培茲的外線能力忽然覺醒，他從一個完全不會投三分球的人(前8年投31中3)，一下子變成單季命中134顆三分球的「射手」，甚至比豪哥還會投。

本季羅培茲轉戰公鹿，他的出手次數是生涯新低，但是三分球和命中率都創生涯新高，成為罕見的7呎射手。本季打到一半，羅培茲已經命中超過百顆，美媒《今日美國》預估他如果健康打完，將能成為史上首位外線出手超過500次、命中200次以上的7呎球員(諾威茲基的紀錄為單季151顆三分球)。

公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)精通十八般武藝，唯一弱點是三分球。如今有羅培茲每場6.6次外線出手以及命中2.5球(全隊第一)的支援，讓公鹿隊打出爭霸東區的氣勢。

這大概就是天份吧！羅培茲自己也頗感意外，「這很瘋狂，這只是我第3季開始投三分球，我愈投愈自在了。」雖然整體火力仍差諾佬一大截，不過身為7呎長人，羅培茲還可繳出每場2.0阻攻，儼然是公鹿隊的守護燈塔。

(中時電子報)

NBA》厄文向詹皇道歉 巴克利轟沒… NBA》林書豪祝30歲生日快樂 周董…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。