NBA》豪哥老隊友 成為最強三分鐵塔

2019年01月19日 08:17 中時電子報 盧品青

史上最準的7呎鐵塔要換人當了嗎？獨行俠「德佬」諾威茲基(Dirk Nowitzki)已經預備退休，公鹿隊中鋒布魯克羅培茲(Brook Lopez)現在有機會接下他的棒子，成為歷來外線火力最強的7呎長人。

布魯克羅培茲生涯前9季效力籃網(紐澤西、布魯克林)，曾與林書豪短暫聯手，被稱為「布魯克-林」連線。也就是在豪哥加盟的那一季開始，羅培茲的外線能力忽然覺醒，他從一個完全不會投三分球的人(前8年投31中3)，一下子變成單季命中134顆三分球的「射手」，甚至比豪哥還會投。

本季羅培茲轉戰公鹿，他的出手次數是生涯新低，但是三分球和命中率都創生涯新高，成為罕見的7呎射手。本季打到一半，羅培茲已經命中超過百顆，美媒《今日美國》預估他如果健康打完，將能成為史上首位外線出手超過500次、命中200次以上的7呎球員(諾威茲基的紀錄為單季151顆三分球)。

公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)精通十八般武藝，唯一弱點是三分球。如今有羅培茲每場6.6次外線出手以及命中2.5球(全隊第一)的支援，讓公鹿隊打出爭霸東區的氣勢。

這大概就是天份吧！羅培茲自己也頗感意外，「這很瘋狂，這只是我第3季開始投三分球，我愈投愈自在了。」雖然整體火力仍差諾佬一大截，不過身為7呎長人，羅培茲還可繳出每場2.0阻攻，儼然是公鹿隊的守護燈塔。

(中時電子報)