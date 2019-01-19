韓國瑜差點被難倒！議員竟要求幫外銷這個特產

韓國瑜競選時強調永遠不忘根，與農民站在一起。賣菜郎CEO承諾要幫農民的貨賣出去。（資料照片 林宏聰攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
原民議員盼愛玉外銷！險難倒韓國瑜。(中天新聞提供)

韓國瑜行銷農產品能力有目共睹，上任高雄市長後已成功賣出芭樂、鳳梨，現在原鄉議員也找韓市長幫幫忙，將滯銷的愛玉子也外銷出去。不過，外銷愛玉子幾乎難倒韓國瑜，因為全世界只有台灣人懂得洗愛玉子。不過，他仍承諾想辦法，先從內銷管道下手。

韓國瑜選前曾到桃源區造勢，品嘗過當地特產愛玉。高雄市議會昨(18)日開議，國民黨議員賴文德在議會質詢時提到，桃源區農作愛玉子有12噸大量滯銷，請韓市長協助行銷。韓國瑜應詢時坦言，外國人根本不知道怎麼洗愛玉子，要外銷出去有難度。險些被考倒的韓國瑜反應快，他以兩條腿走路來比喻，說會幫忙找內銷通路，也希望原民議員同時也調查，有什麼農特產適合外銷，讓外國人一吃上手！

「愛玉」是台灣獨有的甜點，但要怎麼把這「放到水中搓一搓就會結凍」的怪異食物推展到國際，其實非常困難，即使一般台灣人懂得吃清涼的愛玉，卻連愛玉怎麼生產也不太理解。

該怎麼幫桃園區特產愛玉找出路，網友紛紛幫出主意，「我在北美有買到愛玉的罐頭呀！從台灣進口的。」、「讓國外觀光客來體驗洗愛玉啊！」、「找食品業做成加工副食或健康飲品賣出去。」、「將愛玉子洗好，做成真空包裝，外銷…當然加一張食用說明」、「做成愛玉冰，然後找一個當地原住民帥哥，跟著杏仁哥(或韓冰)一起夜市跑攤，很快就會出名，變愛玉哥了」、「外銷到福建可能性高些！畢竟口味都比較相同！！」。

(中時電子報)

01／19三大報頭版要聞 陸大疆無人機驚爆逾百員工貪汙！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。