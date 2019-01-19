小英連任穩了？柯Ｐ：11年前遇到他就完蛋了

柯文哲接受媒體專訪。(圖片取自Youtube)

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中時電子報
/整理報導

台北市長柯文哲昨接受電視台專訪，對總統蔡英文能否連任問題上，柯Ｐ表示，考第一名的條件是第二名考得比你差，還好小英現在面對的第二名，也不是很強。到現在為止，國民黨也沒出現很強的對手，如果現在是2008的馬英九，那就不要玩了，完蛋了。

柯Ｐ昨（18日）晚間接受台視專訪，主持人林益如表示，在這次九合一大選大敗之後，蔡英文做了很多調整，包括找蘇貞昌當行政院長，希望勵精圖治，讓人民在最後一年當中，對民進黨感覺有回來。因此，林益如詢問柯Ｐ，蔡英文政府在最後一年有可能做到國泰民安，然後人民覺得小英不錯，因而願意再給她一次機會嗎？

對於林益如的提問，柯Ｐ回答，考第一名的條件是第二名考得比你差，還好小英現在面對的第二名，也不是很強。當林益如追問，第二名是誰呀？柯Ｐ笑著回，還是那句話，常常活在世界上，該做的事認真做就好，所以對的事情做，不對的事情不要做，認真做，老是想東想西太痛苦了。

林益如再繼續追問，那第二名是什麼意思？柯Ｐ沒正面回應，僅表示，到現在為止，國民黨也沒出現很強的對手，如果現在是2008的馬英九，那就不要玩了，完蛋了。他更認為小英不要想太多，有時候時也運也命也，事情做好比較重要。

(中時電子報)

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