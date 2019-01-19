陸大疆無人機驚爆逾百員工貪汙！公司損失逾46億

中國大陸無人機品牌，大疆創新(DJI)。(圖/取自網路)

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中時電子報
/綜合報導

大陸無人機龍頭品牌深圳大疆創新（DJI）週五（18日）通報內部反腐公告，公司在去年因內部腐敗問題，損失超過10億元人民幣，目前已有45人被查處，其中16人被移送司法部門，29人直接開除。

以科技報導為主的中國大陸新媒體「無人機網」18日報導，大疆公司方面確認，公司在昨晚確實下發了這樣一個反腐敗的內部通告，並稱公司對於誠信反腐的建設一直非常重視，此前也有對違規行為的查處和糾正，此次確實涉及面較廣，金額也比較巨大，

公司已經成立了專門的反腐小組來深入調查，並開展誠信文化建設。“大疆不會因為發展速度快就寬容腐敗，也不會因為腐敗就停下發展的腳步。”

通報稱，涉事人員中，有26人屬於研發、採購的部門，另19人則負責銷售、行政以及設計等工作。因供應鏈出現腐敗，大疆去年平均採購價格超過合理水準20%以上，當中高價物料採購高出20%至50%，低價物料採購亦以市場合理水準2到3倍的價格。大疆方面表示，預計牽涉範圍超過百人，涉及的貪腐金額可能超過10億人民幣，「為2017年所有年終福利的2倍以上」。

大疆創新在2006年成立，是全球最大的消費級無人機廠商，市場佔有率達到70%，現約有1.4萬名員工。

(中時電子報)

文章來源：報導原文

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