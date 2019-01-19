明起連凍5天 恐創入冬最低溫10℃

2019年01月19日 08:47 中時 廖德修

今（19）日冬陽普照，但鋒面、大陸冷氣團明天就會接踵而至。氣象專家吳德榮在個人專欄預估，入冬後只有兩波較強冷空氣，為台北市帶來12.3、12.7℃的低溫，所以明起到下周四可能創下入冬最低溫；中部以北的沿海、空曠地區將會降到10℃左右。所幸22日起逐漸轉乾，令人不適的濕冷持續時間較短。

氣象局則表示，今天與昨天類似，各地大都仍為多雲到晴的天氣，僅花東及中南部山區有零星降雨。各地高溫大致在23至26℃，北部沿海稍低一些，各地低溫約14至18℃，感受仍偏涼；中南部日夜溫差較大，要注意保暖。

周日鋒面通過，北部、東半部及中南部山區轉為有局部短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴。明晚起大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降；要注意的是，清晨前西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，行車須注意路況，交通往返留意相關資訊。

下周一至下周四清晨受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北台灣整天較冷，其他地區早晚亦偏冷。預估下周三清晨是冷空氣最強的時間，中部以北預估低溫僅11、12℃，其他地區約14℃左右，須注意保暖。要到下周四白天，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，氣溫才會逐漸回升。

此外，已經創下遲到紀錄的玉山初雪何時報到？氣象局指出，下周一、下周二華南雲雨區東移，除了迎風面的北部及東半部地區，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，海拔3000公尺以上的高山就有降雪可能。如果錯過，下周二下半天起轉為乾冷，各地多雲到晴，只剩東半部及北部山區有小範圍降雨，入冬初雪就要繼續順延了。

(中時 )