google地圖看到熟悉身影 他淚謝：守護家裡16年！

2019年01月19日 08:54 中時電子報 張國欽

花蓮一名男子Qnew Lee，日前從新聞報導看到有人在「google地圖看到過世的家人」，自己也去使用「google Map」街景服務，果真看到2年前去世的毛小孩「小白」，堅守崗位趴在家門口守護著家人，讓他瞬間眼眶泛淚。

據《ETtoday新聞雲》報導， Qnew Lee回憶說：「媽媽有天去土地公拜拜遇到小白，就默默把牠牽回家養，後來每次看到小白坐門外的樣子，覺得很像『土地公鎮守家裡』。」還說:「小白身上有像乳牛的黑塊，身體圓潤又胖胖，常常被鄰居笑『帶迷你豬散步啊！』」，「小白」跟媽媽感情最要好，平常吃飯、大小便、散步都由媽媽一手包辦，每次看到媽媽回家都表現得最激動。

「小白」是一隻很盡責的狗狗，看到陌生人靠近就會汪汪警告，遇到認識的人就上前打招呼，只喜歡待在門口「監視」，帶進屋裡就會汪汪叫，一直抓門想出去。

後來「小白」逐漸衰老，不吃也不喝，Qnew Lee：「那天我出門看牠還好好的躺在那裡，出門不到2小時媽媽就打電話叫我『快點回來！』，回到家後難過得哭出來.，將小白放到箱子裡帶去火化。」

從google地圖再度看到小白的身影，Qnew Lee紅了眼眶想對小白說：「謝謝你守護這個家16年！雖然你半夜有陌生人經過會叫，但鄰居也很體諒，知道你是在盡你的責任，謝謝你～小白！」

(中時電子報)