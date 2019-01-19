讓北漂青年返鄉！韓國瑜：將編列30億青創基金

高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長韓國瑜昨(18日)在市議會答詢表示，高雄市政府將成立青年局，全力協助高雄年輕子弟創業投資，同時提供平台讓他們有舞台可以展現創意。民進黨高市議員邱俊憲、簡煥宗下午分別質詢高市府成立青年局的用意、時程及預算等問題。

韓國瑜答詢表示，青年局勢必要成立，相關規畫將於4月的議會會期提出送審，至於青年局預算，一部分由高市府經費支出，一部分向民間籌募。此外，對青年朋友的投資、照顧及各種協助，市府將全力以赴協助年輕子弟，同時也提供平台，讓高雄子弟可以藉這個平台呈現自己的想法，市府及專業團隊則在旁協助審查、裁判並給予獎勵。

對於議員關心旗津成立免稅區，韓國瑜指出，旗津倘順利成立免稅區，對高雄的觀光佈署將會更周延，並且期盼高雄不只有夜市觀光，將來宗教、愛情、醫療、購物等觀光也都要準備好，一定要把高雄變得滿足各方來客的需求。青年創業基金規劃從民間募資70億元，若募款順利，市府編列30億元的部分就可以少一些。除了現金外，也可以閒置空間、土地或設備作價，讓市府和民間佔股，共同合組青年創業基金。

為擴大企業投資，韓國瑜指出，將請楊秘書長召集相關局處研擬如何簡化行政流程、提高行政效率、鬆綁法令、及加速審查各項證照，以吸引企業投資高雄。至於有關學校裝設冷氣機、空氣清淨機，將優先於汙染區、工業區施行，並採取分期付款、和廠商商談降低價格、請大型企業協助等方式，於最短時間內達成。

(中時電子報)

文章來源：高雄市政府網站

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