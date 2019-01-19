澳網》謝淑薇好可惜 先盛後衰不敵大坂直美 無緣16強

2019年01月19日 09:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大坂直美對謝淑薇打得心浮氣躁，在失誤後摔拍發洩情緒。（美聯社）

(10:10更新最終戰況)去年美網冠軍大坂直美又是摔拍、又是鼓掌，這是怎麼回事？只能說「台灣一姐」謝淑薇的詭變打法，讓網壇當紅女將也哭笑不得，她在澳網32強首盤以柔克剛，3度破了大坂直美的發球局，以7比5先聲奪人。可惜小薇第2盤錯失4比1優勢，反遭大坂6比4、6比1逆襲，無緣女單16強。

大坂直美目前世界排名第4，擊球剛猛，前兩個發球局就催出4記愛司。不過謝淑薇以多變打法搭配上網，破壞對手節奏，在第6局率先破發成功，也讓21歲的大坂直美情緒稍微失控，在場上摔拍。

大坂直美用球拍撐頭，有些沮喪。（美聯社）

不過大坂直美立刻收拾情緒，兩度破發反以5比4超前。第10局謝淑薇沒有退路，逼出兩個破發點，大坂雖以愛司與致勝球救回，謝淑薇仍在丟士後破發成功，扳成5平。

第12局謝淑薇沉穩接發，3度逼出盤末點，大坂救回前兩個，愛司救駕後還不禁握拳狂吼，給自己打氣。最終謝淑薇逮住對手二發順勢上網，造成大坂直美底線跑動回擊出界，仍舊拿下首盤。

從首盤數據來看，大坂頭兩個發球局雖打出4記愛司，但謝淑薇接發很快進入狀況，還有一次漂亮接發得分，連大坂都不禁佩服鼓掌，首盤只再讓對手打出3個愛司。力量吃虧的謝淑薇致勝球僅以12比16稍遜，卻讓大坂打得心浮氣躁，出現20次非受迫性失誤（謝15次），也是關鍵。

謝淑薇在跑動中奮力救球。（美聯社）

第2盤謝淑薇趁勝追擊，率先破發取得4比1領先，眼看可望生涯第4度扳倒世界前十好手，但大坂直美也證明了她的超齡抗壓性，及時找回擊球水準，兩度破發連拿5局，將比賽逼入決勝盤。

(中時電子報)