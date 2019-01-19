影》私刑正義失控！苗栗虐童案繼父遭凌虐影片瘋傳 警：假消息

私刑正義失控！苗栗虐童案繼父遭凌虐影片瘋傳 警：假消息（中天新聞）
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巫靜婷、影音編輯／
網路流傳苗栗虐童繼父遭凌虐，頭份警分局指出，該不實之報導及相片、影片，有可能是釣魚網址，請網友不要散播分享，以免觸法或個資遭盜用。（巫靜婷翻攝）

虐童案頻傳，私刑正義失控，18日驚傳苗栗虐童繼父遭網友肉搜凌虐，影片遭PO至各臉書社團，大批網友在下方留言叫好，並瘋狂轉傳，當事人向警方確認未被暴力凌虐，警方將依法通知所有張貼假消息的版主到案說明，並依違反社維法第63條函送法辦。

頭份警分局19日指出，昨日下午4時45分針對日前苗栗9歲男童不當管教案實施網路巡邏，發現老司機臉書社團有露出虐童案的繼父被網民吊起來以沖天炮轟私刑的不實假消息，引起網民熱烈討論，警方與虐童案曾姓繼父聯繫確認後，確認他沒有遭實施暴力凌虐情事。

偵查隊長馮文義表示，經查證照片與影片是17日晚間，吊車車主朋友間的慶生惡搞影片，確認老司機臉書的PO文是假消息，陸續發現尚有乳家哲學、深夜詩人、繼清犬舍、派大昕及精神糧食等臉書社團均有不實報導的露出，依法通知版主到案說明，並依社維法函送法辦。

警方強調，依據社維法第63條規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，目前已陸續私訊或公開留言給網友，請其協助下架假消息，並呼籲網友以謹慎懷疑態度面對網路消息，切勿聽信散播或分享不實消息，以免觸法或誤入釣魚網站致個資遭盜用。

(中時 )

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