影》哪輩子能還完？女會計A外商2.3億元 判決出爐

女會計A外商2.3億元買名牌，法院判她得賠1.7億元。（截自中天電視畫面）

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中時電子報
中天新聞　狂愛名牌？美女會計侵吞2.3億買精品

歐洲最大自行車集團，在台中的分公司，遭一名劉姓女會計侵占公款2.3億元，女會計將鉅款全敗在愛馬仕等百萬名牌包與精品，數量高達800多件。昨（18日）台中地院判決出爐，依業務侵占罪判劉女4年8月徒刑，且應賠償公司1億7724萬餘元。此外，劉女還將部分贓款轉匯丈夫、小姑帳戶，讓2人繳房貸、購屋，因此丈夫及小姑也應連帶賠償部分款項。

2016年，這間歐洲最大自行車集團在台分公司報案，指公司一名劉姓女會計涉嫌侵吞公款2.3億元。事發後劉女主動投案，坦承利用德國老闆的信任，又身兼會計跟出納，因此輕鬆挪用公款。

女會計與家人住平價社區，A來的鉅款全部花在精品上，上百萬的名牌包、名牌表，看上眼就買，下手毫不手軟。事後劉女將精品繳還公司抵償損失，公司變賣取回4717萬餘元。

除了買名牌，劉女還將部分款項轉到廖姓丈夫與小姑戶頭，讓他們支付房屋貸款、信用卡費及購屋。據蘋果報導，檢察官認為廖男、廖女涉案證據不足，僅依業務侵占罪將劉女提起公訴。

不過受害外商另提民事求償，對劉女、廖男、廖女連帶求償1億8236萬餘元。法院認為，廖男和廖女不可能對自己戶頭來路不明的鉅款，毫不知情，認定2人應與劉女共同負擔侵權責任，判劉女應賠償1億7724萬餘元、廖男連帶賠償其中175萬餘元、廖女應連帶賠償其中1270萬餘元。

(中時電子報)

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