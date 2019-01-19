NBA》大學名帥：唐斯一直被巴特勒欺負

吉米巴特勒跟唐斯之間的衝突，早讓兩人形同水火。(美聯社)

友善列印
中時電子報

儘管吉米巴特勒已被灰狼交易到七六人，他跟灰狼中鋒唐斯之間衝突仍引人關注，唐斯母校肯塔基大學教練卡利帕里不禁幫愛徒說話，「在NBA一直有權力鬥爭，如果有人能欺負你，就會一直欺負你，這就是巴特勒對唐斯所做的！」

「我敢打賭，當時球隊內部環境讓唐斯很不舒服，首先他跟巴特勒是完全不同類型的人，他們的成長環境，兩個人的喜好也不一樣，特別是對待競爭的態度，更是截然不同，」卡利帕里說，「唐斯不願意參與其中，所以他退讓了。」

卡利帕里也爆料，羅斯是那個幫助唐斯度過難關的人，不敢居功的羅斯回應，「我直接告訴唐斯，我們需要他的幫助，唐斯始終很在意我說的話，不像很多年輕球員都很頑固，聽不進任何話，好像自己什麼都懂，唐斯不是那種人。」

沒想到聽卡利帕里如此批評自己，巴特勒隨即回嗆，「欺負可不是什麼好的字眼，我沒像卡利帕里一樣遇到那麼多天才球員，他可以說我是惡霸，我願跟他當面對質，假如我是惡霸，我也會欺負他，我才不會管他是什麼大學名帥。」

羅斯只好婉轉表達巴特勒溝通能力有待提升，「強迫別人接受自己意志，並非唐斯的風格，作為1名領袖，對待不同的人有不同溝通方式，要花點時間了解每個人，我並沒說出巴特勒沒有溝通能力，但他在這方面仍有提升空間。」

(中時電子報)

MLB》重返榮耀？洋基牛棚史上最… MLB》叩關名人堂 李維拉兩次失手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。