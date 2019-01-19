NBA》大學名帥：唐斯一直被巴特勒欺負

2019年01月19日 10:11 中時電子報 黃及人

儘管吉米巴特勒已被灰狼交易到七六人，他跟灰狼中鋒唐斯之間衝突仍引人關注，唐斯母校肯塔基大學教練卡利帕里不禁幫愛徒說話，「在NBA一直有權力鬥爭，如果有人能欺負你，就會一直欺負你，這就是巴特勒對唐斯所做的！」

「我敢打賭，當時球隊內部環境讓唐斯很不舒服，首先他跟巴特勒是完全不同類型的人，他們的成長環境，兩個人的喜好也不一樣，特別是對待競爭的態度，更是截然不同，」卡利帕里說，「唐斯不願意參與其中，所以他退讓了。」

卡利帕里也爆料，羅斯是那個幫助唐斯度過難關的人，不敢居功的羅斯回應，「我直接告訴唐斯，我們需要他的幫助，唐斯始終很在意我說的話，不像很多年輕球員都很頑固，聽不進任何話，好像自己什麼都懂，唐斯不是那種人。」

沒想到聽卡利帕里如此批評自己，巴特勒隨即回嗆，「欺負可不是什麼好的字眼，我沒像卡利帕里一樣遇到那麼多天才球員，他可以說我是惡霸，我願跟他當面對質，假如我是惡霸，我也會欺負他，我才不會管他是什麼大學名帥。」

羅斯只好婉轉表達巴特勒溝通能力有待提升，「強迫別人接受自己意志，並非唐斯的風格，作為1名領袖，對待不同的人有不同溝通方式，要花點時間了解每個人，我並沒說出巴特勒沒有溝通能力，但他在這方面仍有提升空間。」

(中時電子報)