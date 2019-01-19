汰換F-16 新加坡擬加入美F-35盟友圈

2019年01月19日 10:14 中時電子報 楊幼蘭

日本F-35戰機

新加坡國防部已宣佈，在正式考慮以F-35隱形戰機汰換F-16C/D 「毒蛇」（Viper）機隊。

據《動力》（The Drive）網18日報導，對新加坡這個小島國來說，能垂直/短場起降F-35B戰機或許特別有價值，因為它們將發揮獨立從跑道起降，甚至未來從更大兩棲艦上運作的能力。

正值北京在南海擴權，導致相關區域緊張升高之際，新加坡也採取了對策。據新加坡國防部18日的聲明指出，空軍與國防科技局（Defense Science and Technology Agency, DSTA）經過技術評估後，所歸納出的結論為︰F-35是「最適合」汰換F-16C/D的機種。

新加坡約有60架F-16C/D，需要從2030左右開始汰換。聲明中說，相關技術評估的結論認為，新加坡空軍應先少量採購F-35，全面評估它們的戰力與適合度後，再決定是否汰換整個機隊。而在確定採購F-35前，下一階段新加坡國防部將與美國相關單位討論細節。

事實上，新加坡的F-16C/D批次52/52+戰機相當先進，這些年來也經過重大升級，如今正在升級為更先進的F-16V型。如果真有必要，這些戰機可以繼續用到2030年以後也不嫌過時。

目前新加坡有一架F-16D放在美國，用來訓練新飛行員。現在新加坡頂多只想以F-35汰換F-16，近期並沒有計畫要淘汰較大型，由美國空F-15E衍生而來的F-15SG「鷹式」戰機。

其實以F-15SG搭配F-35戰機，或是由較先進的F-15來搭配F-35，必然有助於節省運作和維修成本，比整機隊都換成F-35來得划算。

(中時電子報)