宣布國家緊急狀態？川普預告有重大宣布

2019年01月19日 10:14 中時電子報 馮英志

面對美國政府部份部門停擺不但已創下史上最長紀錄，即將進入一個月，總統川普18日在推特上宣布，將於明天針對停擺僵局與南部邊境危機發表「重大宣告」。然而先前川普曾放話不惜發布國家緊急狀態獲得圍牆撥款，媒體關注是否可能會在此刻宣布。

總統川普宣布明天針對停擺僵局與南部邊境危機發表「重大宣告」，外界關注是否可能發布國家緊急狀態。

綜合外電報導，川普堅持預算案中必須包含築牆預算，但國會兩大政黨無共識，導致美國政府停擺明天將進入第5週；面對政治僵局導致史上最長停擺、近80萬公務員被迫放無薪假或做白工，川普在個人推特上表示，「我將就我們南方邊界的人道危機及政府關門做出重大宣告，明天下午3時（台北時間20日凌晨4時）從白宮直播。」此外，他沒有提供更多細節。

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月18日

然而，原先曾放話可能會藉由總統職權發布國家緊急狀態的川普，事後表示「可能會這麼做」，但並未在先前對全國演說時提出，故媒體關注川普是否可能在明天的「重大宣布」發布國家緊急狀態；美媒《商業內幕》指出，川普的推文暗示，可能明日白宮直播中就會宣布國家緊急狀態。雖然此舉可在國會批准下獲得美墨邊牆資金，但肯定會帶來司法挑戰與新的政治風波。

(中時電子報)