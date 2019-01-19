MLB》叩關名人堂 李維拉兩次失手成汙點

前洋基救援投手李維拉。（美聯社資料照）

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中時電子報

身為史上最偉大的救援王，前洋基投手李維拉(Mariano Rivera)已經成為救援投手的代名詞。2019年名人堂投票數日後揭曉，李維拉鐵定入選，問題在於他是否可以成為史上首位100%得票率的球星？

小葛瑞菲(Ken Griffey Jr)目前保持99.3%的得票率紀錄，3年前他獲得BBWAA(美國棒球作家協會)所有440張選票裡的437張。很難想像會有人不投給小葛瑞菲或李維拉，但就是有人不會投。比如說老作家巴魯(Bill Ballou)一向瞧不起救援投手，他已公開表示不會投給李維拉。

李維拉投球19年，其中16年擔任終結者，累積652次救援、季後賽登板141局保持0.70自責分率皆是史上第一。而且李維拉也沒有什麼祕密，16年來他就只憑一手切球(Cutter)就辦到了。只要你承認救援投手的作用，幾乎找不出不投票給李維拉的理由。

李維拉生涯最大的挫敗是2001年世界大賽第7戰，9局下被響尾蛇岡札勒斯(Luis Gonzalez)擊出再見安打，這也是響尾蛇隊史唯一的冠軍。

李維拉另一次挫敗是2004年美聯冠軍戰，3連勝的洋基慘遭紅襪4連勝逆轉，李維拉一個人就砸鍋兩場，紅襪當年打破魔咒摘下總冠軍。可以說李維拉生涯兩次失利都幫助對手締造歷史，紅襪與響尾蛇的球迷都會永遠記得李維拉。

巴魯說他會棄權，所以李維拉還是有可能達成100%得票率。但若有人不能接受李維拉那兩次大失敗，那也是可以理解的。

(中時電子報)

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