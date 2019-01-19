華航愛傳遞 機上愛心醫師再添慈濟生力軍

2019年01月19日 10:40 工商 張佩芬

慈濟醫師去年就已有人加入華航愛心醫師專案，還有實際機上急救經驗。(圖/張佩芬)

雙方互贈禮物。圖：張佩芬

全台已有六百多名醫師加入華航愛心醫師專案。圖為慈濟合唱團表演。(圖/張佩芬)

中華航空本著「慈悲為社會、善念為國家」的理念籌辦機上愛心醫師專案，獲得台灣醫界正面迴響，今(19)日慈濟醫療體系也正式宣布，積極加入華航機上愛心醫師行列，要為旅客在空中帶來舒適、安心的旅程。

華航一天平均全球各地起飛250個航班，網絡密集、班次多，董事長何煖軒在雙方的「愛心醫師專案」發布活動上致詞時表示，我們關心的不只是賣出一張機票、或是一次舒適便捷的旅程，讓旅客平安健康的抵達目的地更是我們的責任；因此，一旦飛行途中有乘客健康上的需要，華航都會立即關注並給予協助，雖然華航空服員都有經過完整的急救訓練，但還是需要專業的醫務人員，因此啟動機上愛心醫師專案。十分感謝慈濟醫療體系此次表達加入意願。

何煖軒透露，慈濟的海外慈善救助活動，華航長期以來都提供全力支持，交通部前董事長蔡堆也是慈濟的志工，這次愛心醫師專案慈濟醫願加入，讓雙方合作更緊密，現今因高齡化問題，機上醫療更加重要，近期JAMA雜誌報導也指出，過去一年在機上過世的旅客有一百多人，凸顯機上醫療的重要性。

機上愛心醫師專案並非華航所獨有或是專利，長期以來一直有為數眾多的醫師，搭機時行有餘力幫助乘客解決不適，機上愛心醫師專案是對旅客在安全上另一層次的保障。在空中把握分秒救人時間，醫師透過衛星電話，與地面醫療團隊進行救護討論，掌握關鍵急救，愛心醫師不只是一個跨界合作，更代表華航對醫師的最高敬意。

慈濟醫療體系執行長林俊龍說，「救治病人」是朗讀醫師誓言時，責無旁貸的承諾；花蓮慈濟醫院院長林欣榮則表示，已經和副院長一起申請加入華航機上愛心醫師，期待透過拋磚引玉，呼籲更多醫師志願登錄，讓醫療之愛滿溢空中。

華航自2017年5月起與長庚醫院合作，2018年7月擴大和「中華民國醫師公會全聯會」共同推廣機上愛心醫師專案，讓旅客在飛行旅途中更有健康安全的保障。此次慈濟醫療體系支持華航的用心，對內宣揚熱血醫師加入機上愛心醫師行列，對外則將愛散播給有需求之旅客，華航機內服務不斷提升，讓民眾搭乘更加安心。

「飛機上有沒有醫生？」2018年9月，在一班由印尼返回臺灣的飛機上，一名因姿勢性低血壓的乘客在廁所前轟然倒下失去意識。當時搭乘同班飛機的林俊龍執行長，從圍觀的人群中穿過，看到已經漸漸清醒的乘客，以身為心臟內科醫師的專業，為乘客進行初步檢查，不到30秒，只見林俊龍執行長淡定的說：「脈搏沒問題，眼神沒問題，心臟就沒問題了！」才讓周圍所有人鬆了一口氣，乘客經過休息後也安全抵達臺灣。

林俊龍執行長表示，身為醫師，無論身上是否穿著白袍，救治病人是我們朗讀醫師誓言時，責無旁貸的承諾。所以，在得知華航推動機上愛心醫師專案時，第一時間就報名參加，這次更與花蓮慈院院長林欣榮一同響應，鼓勵慈濟醫療體系七家醫院超過一千兩百位醫師加入。

「守護生命不分時間、地點！」林欣榮院長表示，在沒有安心醫師專案之前，包含自己在內的許多醫護人員，本來就會主動支援許多突發的醫療狀況，以花蓮慈院醫護人員為例，就曾經在馬路上為車禍病患進行心肺復甦術、火車上緊急接生……等狀況。現在有了安心醫師專案，讓機組人員能在不驚動其他乘客的情況下，即時請求醫師的協助，並且配合地面的支援團隊，對乘客及醫師本身來說都是一種保障。

林俊龍執行長也特別感恩愛心不落人後的中華航空公司，在慈濟國際賑災義診時，共同協力付出。像是2015年尼泊爾強震、2018年印尼蘇拉威西島(Sulawesi)發生強震、海嘯後，慈濟基金會「勘災醫療團」準備啟程前往勘災，感恩華航也在第一時間動員了客貨運全力支援，協助所有機位的安排與賑災物資、醫材與藥品的運送，為受難鄉親送上即時的溫暖。

(工商 )