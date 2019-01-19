在地人不想告訴你！台南最好吃美食藏在這間菜市場

2019年01月19日 11:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台南美食夙富盛名，有哪些令人垂涎三尺的在地小吃，儘管報章雜誌報導不少，但真正隱藏版美食清單，其實都在台南人的口袋裡，其中「鴨母寮市場」最不為外人熟知。鴨母寮市場到底有何神奇好料，巷仔內行家直指這5家必吃，這可是台南人私心不想曝光的美食清單。

根據愛評網報導，無敵巨大布丁巨無霸最近爆紅，而這限量手工布丁就藏身在鴨母寮市場！堪稱全台南最好吃的市場「鴨母寮市場」，如果你不是台南人，可能連聽都沒聽過，但其實人家隱藏版美食可是hen多，鴨母寮市場不可錯過的5家隱藏版小吃，分別是鴨母寮當歸鴨、鴨母寮市場垃圾麵、泉成點心店、松村燻之味、弘記美食店 (鴨母寮布丁)。

鴨母寮當歸鴨。(擷圖自愛評網)

●鴨母寮當歸鴨

主打當歸鴨料理，沒有店名也沒有掛招牌，一開就是50多年，沒有在地人帶路很難發現這一間。用餐時間必客滿，大部份都是在地老顧客來吃居多，幾乎沒有觀光客。當歸鴨麵線，整隻大鴨腿配上紅麵線，湯頭有濃郁的中藥香，鴨腿燉煮得非常軟嫩，肉質細嫩，輕輕一咬就化開！

當歸鴨$50

鴨母寮市場垃圾麵。(擷圖自愛評網)

●鴨母寮市場垃圾麵

超人氣卻相當低調的麵攤，從第一代開業到現在也有六十幾年，一直都超受在地人歡迎。一早六點半開賣就人聲鼎沸，這間店生意真的非常好，接近中午時間，想吃就得先排隊囉！爐子下面竟然是用炭火煮麵，用炭火煮出來的湯頭明顯不同，而且拿捏的火候可是要有一定功力才能駕馭呢！

炭火垃圾麵$60

泉成點心店。(擷圖自愛評網)

●泉成點心店

早起就來吃麵配古早味炸物的泉成點心店，是老台南人的隱藏版早餐！店裡面竟然有賣阿婆水，那是我小時候的記憶啊！一定要買一瓶來喝喝看順便懷舊一下！

綜合炸物 $依重量秤

松村燻之味。(擷圖自愛評網)

●松村燻之味

不得不說，松村這老字號果然是在我們心中屹立不搖的地位！鴨肉嫩而多汁，本來擔心煙燻過後會不會咬不動，這種煩惱真是多的了。肥嫩程度讓大家愛不釋手，轉瞬間就整份不見了！右邊的醬汁，不是拿來沾的，原味就很好吃。那是拿來煮鴨肉冬粉湯的，他家的醬汁非常迷人，建議可以跟老闆要一包回來試試看！

鴨翅 $100/包

弘記美食店 (鴨母寮布丁)。(擷圖自愛評網)

●弘記美食店 (鴨母寮布丁)

隱身傳統市場旁的古早味布丁店，沒有掛招牌一賣就是69年，是在地人都知道的隱藏版布丁店，所以也滿多人直接叫他們「鴨母寮布丁」。店裡除了正常版小顆布丁外，每周六日還有販售超大顆布丁，限量供應只賣20顆，晚來保證買不到！

小布丁 $14、大布丁 $75

(中時電子報)