《王者榮耀》更新突槌 官方修復程式提供補償

2019年01月19日 11:11 旺報 廖慧娟

《王者榮耀》更新，新角色嫦娥玩身。（取自新浪微博＠王者榮耀）

2018年最吸金的遊戲APP《王者榮耀》，1月17日更新，但上線的2.0新版本卻出現程式太大無法完全開啟、遊戲打到一半，螢幕卡住或閃退等問題，官方緊急發布公告，承認新版本有閃退問題，正在修復中，並承諾發放補償獎勵；今天（1月19日）早上8點半，再度推出更新版，進行遊戲的細節優化與BUG修復，並提供更多更新福利。

《王者榮耀》更新後，用戶反應新版的程式太大，占手機記憶體5G空間，導致低階手機極大負擔，玩家抱怨開啟程式的速度慢得像蝸牛，甚至直接當機不動；也有玩家抗議遊戲開打就頻繁出現嚴重的螢幕卡住、閃退的問題，哀嚎、抗議聲四起。

由於反應新版遊戲出問題的玩家，以iOS系統的蘋果手機用較多，有玩家就質疑是不是遊戲官方逼換高階手機的陰謀。

遊戲官方隨即發出公告致歉，表示正在修復問題，並宣布要給予玩家補償，發包括榮譽積分、所有玩家可領1000銘文碎片（可以幫助遊戲人物提高能力的工具）＋10英雄碎片（可兌換新新雄角色）；19日二度更新版本時，也同步提供「60鑽石（即遊戲中使用的支付貨幣）＋60銘文碎片」作為吸引玩家更新的福利。

至於《王者榮耀》的海外版，也是台灣玩家熱衷的《傳說對決》，也在1月17日進行「強化對線版本」更新及內容調整作業，玩家登入時，也出現一些小問題，官方發出公告，提出解決方案，並強調已進行內部修復。

(旺報 )