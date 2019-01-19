王金平選2020？人渣文本：還需一項道具才知道

2019年01月19日 11:06 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

前立法院長王金平參選總統的態勢越來越明確，隨著他17日晚間在高雄舉行的感恩餐會，邀請到藍營當紅炸子雞的高雄市長韓國瑜出席，並預祝王金平「心想事成」，雙方互動讓外界留下想像空間，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航就表示，有學生問他如何看王是否選2020這件事，他說，「怎麼看？戴眼鏡看啊」，網友對此表示「是真的！」。

王金平近來動作頻頻，讓曝光度攀升不少，17日晚間他在高雄圓山飯點舉行辭歲感恩餐會，包括現任正副市長、前後任議長、立委等都到場，還邀請到高雄市長韓國瑜作為主客，藉由「韓流」之力為自己聲勢創造新高點，有近千人參加，同時間也搭配電視專訪。席間也受到眾人力拱，與會者在席間紛紛高喊「總統好」。

究竟選不選2020？王金平則透露大家就像剝洋蔥一樣，「一層層剝，總有一天剝出來，現在還沒剝到底」，他也藉機表示「若有機會，4年就好」。讓外界猜測他確實有意願參選2020。

周偉航今在臉書表示，有學生問他，如何看待「王是否選2020？」，他說，「怎麼看？戴眼鏡看啊」。

對此，網友表示「是真的！」、「可以用鼻孔看」、「人家老王還有出書呢」、「就像考試一樣,題目越短越難」、「幾霸分，至少101」、「哈哈哈哈哈」、「kmt就朱了，其它湊成一桌而已」、「同理，用眼睛」、「一秒變關鍵時刻」。

(中時電子報)