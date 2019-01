2019年01月19日 11:17 中時電子報 蘇士亨

許瑋甯接連被爆出婚訊和懷孕,懶得理這些傳聞的她,仍與友人飛往夏威夷度假,掩藏不了好心情的她,更穿上深V低胸大露酥胸,讓網友狂噴鼻血,如今又曬出參加友人婚禮的服裝,只見她套上貼身洋裝再度露出東西半球,讓網友直呼太辣了。

許瑋甯凌晨在IG寫下:「Today is your big day. We Love you so much.」,這才發現是去參加友人婚禮,照片中看到許瑋甯身穿軍綠色短洋裝,胸前深V更露出深邃事業線和東西半球,火辣身材在鏡頭前表露無遺,此外美背整個挖空,更流露出十足的輕熟女味道。

而在聚會與友人玩開的她,索性脫掉外套把白紗繫在頭上,展露出在螢光幕前看不到的另一面,也讓網友紛紛大讚,「原來女神私下這麼活潑」、「女神真的太美了」、「這太犯規了,你怎麼那麼漂亮」。

