NBA》籃網又演逆轉秀 這次換靠丁維迪四分打

2019年01月19日 11:20 中時電子報 黃及人

Here's how the final minute of the #Nets - Magic game shook out 👀



It is the team's largest comeback in the @BrooklynNets Era. pic.twitter.com/DjwFRi7Zga — YES Network (@YESNetwork) 2019年1月19日

前役才不可思議延長逆轉擊敗「大鬍子」哈登領軍的火箭，籃網19日又演出同樣戲碼，儘管一度落後21分之多，籃網仍靠丁維迪最後54.9秒完成「四分打」，最後以117比115逆轉擊潰地主魔術，目前24勝23敗，勝率首次超過5成。

這是自從籃網2012-13年球季從紐澤西搬遷到布魯克林後，最大分差上演逆轉秀的比賽，也是自從2012-13年球季以來同期首次勝率過半，除了依賴上季憑藉林書豪整季報銷才上位的丁維迪，籃網主控羅素也扮演關鍵的逆轉角色。

雙方打到讀秒階段，丁維迪不可思議投進三分球，成功製造對方犯規加罰，幫助籃網113比111超前，武切維奇馬上放進追平兩分球，羅素最後27.1秒又投進三分球，魔術雖有追平機會，泰倫斯羅斯卻僅3罰2中，讓魔術無力回天。

羅素攻下追平生涯新高的40分，另有7助攻、2籃板，丁維迪替補貢獻20分、3助攻，兩人成功帶領籃網再演逆轉秀，奈皮爾也有12分；魔術以阿隆戈登23分最高，但他下半場腰傷復發提前退場治療，也讓魔術頓失場上攻守重心。

(中時電子報)