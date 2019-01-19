山櫻暖冬飄粉紅！新北賞櫻秘境、花期大公開

107年烏來勇士廣場花開景緻。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

冬天來了，也代表春天腳步更近了！想到春天就是美麗的櫻花！今年(108)新北市各地櫻花也將陸續伴隨著假期腳步開花，知名景點如三芝區青山路、烏來區勇士廣場、石碇二格步道及金山區溫泉公園等地，預計於1月底開花，而今年坪林區第一棵櫻花更已於1月中旬盛開，喜愛櫻花的民眾務必追蹤賞花快報。

107年三芝青山路花開美景。（新北市景觀處提供）

107年三芝青山路櫻花小徑。（新北市景觀處提供）

桃園農業研究改良場副研究員吳安娜表示，由於今年氣候屬於暖冬，低溫天數較往年短缺，導致整體櫻花花苞準備時間不足，可能影響今年櫻花花況並使花期延長。

107年石碇二格步道花開景象。（新北市景觀處提供）

若未來氣候穩定、且無連續下雨，可預期山櫻花將陸續於1月中旬過後開花，並預計在農曆年間將有本年度第1波櫻花潮，而其他如昭和櫻、河津櫻以及夙負盛名的吉野櫻將分別預計於2月底至3月盛開。

107年新店區花開景緻。（新北市景觀處提供）

所有新北市的花況與賞花活動資訊請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，同時呼籲各位前往賞櫻花的民眾務必愛惜周遭環境，不要隨意丟棄垃圾及踐踏樹木的根部以保護櫻花的生長！

(中時電子報)

107年石碇花開美景。（新北市景觀處提供）

新北賞櫻秘境、花期大公開。（新北市景觀處提供）

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