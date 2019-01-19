高雄多處剛鋪好柏油路被惡意潑灑油漆？ 網友憤怒喊報警

有網友剛剛在臉書社團「韓國瑜後援會」貼出多張照片，三民區中華、十全路口；左營區新庄仔路路段(靠近新莊國小)；三民區民族一路和熱河一街附近，柏油路上皆有白色潑灑油漆痕跡。(韓國瑜後援會)

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中時電子報
有網友剛剛在臉書社團「韓國瑜後援會」貼出多張照片，三民區中華、十全路口；左營區新庄仔路路段(靠近新莊國小)；三民區民族一路和熱河一街附近，柏油路上皆有白色潑灑油漆痕跡。(韓國瑜後援會)
有網友剛剛在臉書社團「韓國瑜後援會」貼出多張照片，三民區中華、十全路口；左營區新庄仔路路段(靠近新莊國小)；三民區民族一路和熱河一街附近，柏油路上皆有白色潑灑油漆痕跡。(韓國瑜後援會)

(12:20更新)高雄市長韓國瑜上任20天，許多地方重鋪柏油路，「路平」讓高雄網友直喊感動，也不太習慣。但有網友剛剛在「韓國瑜後援會」貼出幾處路口被白色油漆潑灑的照片，地點橫跨左營區、三民區，網友憤慨質疑是人為惡意行為，紛紛喊報警。左營分局及三民一分局派員警前往查看，事後研判應該非蓄意行為。

新任高雄市長韓國瑜正式就職後，隨即馬不停蹄跑行程，幫忙招商推銷高雄，同時也開始全面整修高雄坑坑洞洞的馬路，就有網友驚呆，早上騎車出門感覺很不協調，才發現馬路已經鋪平了，直呼好不習慣。

然而，有網友剛剛在臉書社團「韓國瑜後援會」貼出多張照片，三民區中華、十全路口；左營區新庄仔路路段(靠近新莊國小)；三民區民族一路和熱河一街附近，柏油路上皆有白色潑灑油漆痕跡。貼文的網友說「這是高雄剛舖好的路被惡意潑灑油漆，網友說是在華夏路、孟子路口，有好幾個地方，是不是有誰趕快請高雄市政府處理一下。」

貼文發出不到半小時，便有近200則留言，網友十分憤慨「報案抓人」、「DPP式的民主日常」、「一定要報警.調監視器抓人」、「有錄影機,警察局请立刻抓」、「真是惡劣，鳳山區也有發生過一樣的事，感覺是故意的。」、「這要是惡意，真的就很該死。因為這可會因為打滑害人致死。」、「一定要追出來，把路面油漆給舔乾淨，」、「應該是不小心的！我寧可這麼相信。難道住在高雄的人真的有人不喜歡高雄變好，不希望高雄進步，而要一直和市長作對？」、「如果只有一個路口，應該是不小心的，若好幾個路口都有，就是故意的」、「如果是惡意的就太可惡了，這是毀損公物罪，可以抓去關的」。

記者致電詢問，左營分局表示尚未接到報案電話，左營分局及三民一分局表示將派員警前往現場查看。左營分局事後表示，新庄仔路並非新鋪設道路，現場大約有20公尺的白漆，可能是油漆掉落車子輾壓，會再調閱監視器查看。

三民一分局也表示，中華十全路口並非新鋪設道路，從一月一日開始到現在，汙漬已經很多天了。而民族一路和熱河一街的污漬早就清除乾淨了，可能是水泥漆，下雨後就清掉了，所以研判並非故意。因為高雄很多摩托車騎士，可能工人後面載了油漆桶不小心落下也有可能。

(中時電子報)

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