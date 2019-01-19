MLB》馬恰多父親爆料 老東家道奇也想搶人

2019年01月19日 11:23 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

馬恰多（Manny Machado）到會跟哪支球隊簽約，大概是近期整個棒壇最關心的事，今天（19日）馬恰多的父親曼努埃爾·馬恰多（Manuel Machado）在廣播節目爆料，馬恰多最終可能會跟意想不到的球隊簽約。

目前檯面上有意爭取馬恰多的有洋基、費城人與白襪，不過洋基日前傳出幾乎沒有繼續與馬恰多協商，且又陸續簽下2位內野手，可能已經退出競逐行列。

今天馬恰多的父親在廣播節目上大爆兒子的談約進度，他表示，馬恰多近期收到好幾支球隊的合約報價，不但有上述3支球隊，連老東家道奇也提出合約報價，而其中白襪則是最有興趣的球隊，「我相信最後簽下馬恰多的球隊一定會讓你們意想不到。」

這幾支球隊中，白襪一度在這場搶人大戰中不被看好，不過依據馬恰多父親的發言，現在的狀況或許有所不同。至於洋基，在他們延攬內野手屠洛威斯基（Troy Tulowitzki）與拉瑪修(DJ LeMahieu)後，可能也不被認為會積極爭取馬恰多。

也許馬恰多的父親所說的「意想不到的球隊」可能是指費城人，近日不少報導都指出，他們有意轉向追求哈波（Bryce Harper），而不爭取馬恰多了。

至於道奇，去年7月以5名球員換得馬恰多，但從季後至今從未有過爭取馬恰多的動作，不過馬恰多的父親聲稱，道奇也是目前提供合約報價的其中一支球隊。

對於馬恰多親的發言，大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）則表示，「洋基與馬恰多距離達成共識還有很長一段距離，他們唯一曾提過的報價就是為馬恰多支付在義式餐廳的費用。至於道奇，他們整個冬天沒對馬恰多報價。」

(中時電子報)