MLB》馬恰多父親爆料 老東家道奇也想搶人

馬恰多。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

馬恰多（Manny Machado）到會跟哪支球隊簽約，大概是近期整個棒壇最關心的事，今天（19日）馬恰多的父親曼努埃爾·馬恰多（Manuel Machado）在廣播節目爆料，馬恰多最終可能會跟意想不到的球隊簽約。

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190119001781-260403

目前檯面上有意爭取馬恰多的有洋基、費城人與白襪，不過洋基日前傳出幾乎沒有繼續與馬恰多協商，且又陸續簽下2位內野手，可能已經退出競逐行列。

今天馬恰多的父親在廣播節目上大爆兒子的談約進度，他表示，馬恰多近期收到好幾支球隊的合約報價，不但有上述3支球隊，連老東家道奇也提出合約報價，而其中白襪則是最有興趣的球隊，「我相信最後簽下馬恰多的球隊一定會讓你們意想不到。」

這幾支球隊中，白襪一度在這場搶人大戰中不被看好，不過依據馬恰多父親的發言，現在的狀況或許有所不同。至於洋基，在他們延攬內野手屠洛威斯基（Troy Tulowitzki）與拉瑪修(DJ LeMahieu)後，可能也不被認為會積極爭取馬恰多。

也許馬恰多的父親所說的「意想不到的球隊」可能是指費城人，近日不少報導都指出，他們有意轉向追求哈波（Bryce Harper），而不爭取馬恰多了。

至於道奇，去年7月以5名球員換得馬恰多，但從季後至今從未有過爭取馬恰多的動作，不過馬恰多的父親聲稱，道奇也是目前提供合約報價的其中一支球隊。

對於馬恰多親的發言，大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）則表示，「洋基與馬恰多距離達成共識還有很長一段距離，他們唯一曾提過的報價就是為馬恰多支付在義式餐廳的費用。至於道奇，他們整個冬天沒對馬恰多報價。」

(中時電子報)

NBA》籃網又演逆轉秀 這次換靠丁… NBA》湖人將成甜瓜新東家？滿額…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。