影》打造新北安全城 模擬逮捕樓塌滅火搶救過程

2019年01月19日 11:32 中時 葉書宏

新北市政府消防局結合警察局等單位今（19日）上午9時許在板橋第一運動場前廣場進行「打造新北安全城」活動；新北市長侯友宜受訪。（葉書宏攝）

適逢119消防節，新北市政府消防局結合警察局等單位今（19日）上午9時許在板橋第一運動場前廣場進行「打造新北安全城」活動，一開場災害、戰術搶救情境演練，過程中模擬三大情境，空勤總隊亦出動直升機協助，獲得在場民眾好評。

新北市政府消防局結合警察局等單位今（19日）上午9時許在板橋第一運動場前廣場進行「打造新北安全城」活動。（葉書宏攝）

演練過程耗時10餘分鐘，出動各式消防、警用車輛及消防局快搜部隊、警察局特殊警力任務編組等進行戰術演練，模擬車輛追撞搶救、建物坍塌搜救及建物滅火作業等三大情境，真實呈現警、消人員在災害現場衝鋒陷，守護市民的英勇雄姿。

新北市政府消防局結合警察局等單位今（19日）上午9時許在板橋第一運動場前廣場進行「打造新北安全城」活動。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜表示，警察、消防本來就一家，尤其捍衛安全時更要緊密結合在一起，更要納入衛生、環保、工務、市府緊密連結在一起，守護新北市民安全。適逢119消防節，結合警消及各單位進行演練，各單位第一線攜手合作，將災害降至最低。

新北市政府消防局結合警察局等單位今（19日）上午9時許在板橋第一運動場前廣場進行「打造新北安全城」活動。（葉書宏攝）

活動現場還有宣導活動攤位，以「暗夜惡火-VR逃生遊戲」模擬火災發生時之緊急應變作為，強調安裝住宅用火災警報器的重要性；在「警察姐姐機智問答」攤位，透過互動方式宣導反毒、防毒、婦幼安全。

新北市政府消防局結合警察局等單位今（19日）上午9時許在板橋第一運動場前廣場進行「打造新北安全城」活動。（葉書宏攝）

此外，現場還有可愛賣萌的警犬、搜救犬；政風廉政宣導送里長茶葉蛋，以及時下網紅youtuber最夯的拍照打卡區，讓活動貼近民眾融入生活，期能灌輸民眾「離災優於防災、防災重於救災」的觀念，讓安全更SAFE。

(中時 )

新北市政府消防局結合警察局等單位今（19日）上午9時許在板橋第一運動場前廣場進行「打造新北安全城」活動。（葉書宏攝）