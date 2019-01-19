疑女友出軌 醋男當子女面痛打她肝臟破裂致死 判囚12年

男子蘇嘉豪（上圖右）打死蔡姓同居女友（左圖，翻攝自臉書），遭警方逮捕送辦。（葉書宏攝）

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蘇嘉豪看到蔡姓同居女友與其他男子有曖昧對話，憤而打死她（翻攝自臉書）。（葉書宏攝）

男子蘇嘉豪和同居蔡姓女友育有1歲半、6個月大的幼子，蘇前年發現女友和其他男子的曖昧對話，怒火中燒，在孩子面前將女友痛毆活活打死。案經最高法院審理後，今(19）日駁回上訴，維持二審依傷害致死罪判有期徒刑12年刑度定讞。

31歲蘇嘉豪從事室內裝修工作，2013年和小他超過11歲的蔡姓女友交往同居，除和蔡女生育2名小孩，和前妻還生有3名子女。蔡女因經濟壓力，2017年1月開始從事夜班工作，直到清晨才下班。

同年2月12日清晨5時許，蘇嘉豪趁女友下班回家後出門買食物，偷看女友手機，發現女友和暱稱「尹月」的男子互傳曖昧訊息，還提及在酒店上班的事，瞬間情緒失控，等女友返家後立刻質問，兩人發生口角。

蘇嘉豪盛怒下揮拳痛打女友腹部，導致肝臟裂傷大量出血，又緊掐女友頸部、拿掃把木柄痛毆女友，造成女友因窒息休克，逐漸失去意識，蘇見狀趕緊施以CPR，打119報案將女友送醫急救，但仍回天乏術。一審認為蘇嘉豪坦承犯行，且短時間內接連毆打女友，都沒有攻擊女友要害，不是一開始就有殺人動機和犯意，依傷害致死罪判9年徒刑。

案經檢察官上訴，高院二審認為，蘇和蔡女雖是情侶，但兩人至親程度已是「實質上的配偶」，他不念情分，看見手機內曖昧訊息就怒火中燒，不自制情緒，也不顧2名幼子在場目睹，竟把年輕女友打死，犯罪手段殘暴，使蔡女父母痛失愛女，哀痛不已，小孩心裡也產生莫大陰影，也失去母親照顧，依傷害致死罪，加重改判刑12年。案經上訴最高法院被駁回，全案定讞。

(中時 )

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