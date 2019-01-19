擔心消費下滑 農委會籲國人安心吃豬肉

農委會召開記者會，呼籲國人安心食用豬肉。（廖德修攝）

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春節將至，受到大陸非洲豬瘟疫情影響，農委會擔心國產豬肉消費量和價格下降，影響業者收入，主委陳吉仲今（19）日在「國產豬肉安全好呷」記者會表示，國產豬肉從飼養、屠宰、加工各階段皆有層層把關，安全無虞，消費者可放心購買，「豬年要愛吃豬肉。」

中央畜產會執行長邱創進表示，目前毛豬批發價是每公斤68元，比大陸非洲豬瘟疫情升高前稍低，以往過年前的價格也大都在70元以上。不過基本上從65至75元都算是合理價位，就看肉品數量如何調節。

冷凍肉品工業同業公會理事長陳國訓則說，消費總量應該沒有減少，但去年進口冷凍豬肉數量為8萬噸，比前幾年的每年5萬噸明顯增加，而3萬噸相當於20萬隻豬，且進口豬肉比國產豬肉便宜很多，或許因而拉低整體價格。推測可能是廠商擔心疫情的發展，先購入一批冷凍豬肉備用。

宜蘭大學生物技術動物科學系教授林榮信表示，站在學界的立場，呼籲民眾不要害怕吃豬肉，「不知在怕啥？」他強調，以前就有在做品管，非洲豬瘟疫情開始後更加嚴格落實，當然還要多注意生物安全，民眾和業者盡量不要去別的國家的畜牧場。只要做好防疫工作，民眾大可放心繼續買豬肉、吃豬肉。

台大教授陳明汝則從食品安全著眼表示，這些年來政府與產業界合作，改善飼養環境，動物福祉很受到關注；如此自然能過得快樂，開心健康、減少用藥，消費者更可安心。

台大毒理所教授姜至剛開玩笑說，看到桌上的東坡肉就流口水。站在獸醫界的立場，非洲豬瘟的病毒並不會傳染給人，對健康不會有影響，何況台灣又不是疫區，真的不用自己嚇自己。

此外，談到目前的防疫工作，陳吉仲又說，有關機場的行李檢查方面，主要是針對來自高風險疫區的班機和旅客，如大陸等地，行李檢查率自然要達到百分之百，這點沒有問題。至於人力與X光機不足的部分，相關單位會再加強調度與購置設備。

(中時 )

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