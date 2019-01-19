印尼移工遭雇主軟禁施虐 沾血衛生紙求援

2019年01月19日 11:38 中時 譚宇哲

印尼籍移工寫下被雇主不當對待的血淚日記。（譚宇哲翻攝）

印尼籍移工阿娣（化名）去年遭雇主苛扣薪資、虐打，阿娣透過申訴管道找來外勞查察員訪視，卻被雇主家屬以人不在家為理由拒於門外，直到日前一次突擊訪查，阿娣看準時機站在2樓窗戶旁揮手求救，並交出過去受虐後的沾血衛生紙和日記，才揭發雇主惡行，被帶往庇護所。

新北市勞工局表示，阿娣在去年1月時就曾申訴，林姓雇主為了不讓阿娣講手機而扣留她的包包，當時因勞工局介入處理，林姓雇主返還阿娣包包，卻揚言要告阿娣偷竊橡皮筋及誹謗罪，事後因雙方和解而撤案。

不料，雇主疑似因此對阿娣心懷不滿，常以各種藉口扣薪資，諸如冰箱維修費7000元、打破蛇酒扣2個月薪水，只要對阿娣工作表現不滿意，就呼巴掌、把廚餘往她身上丟，甚至要求阿娣切結書，承認家中阿嬤住院是她的疏失造成，才願意解約讓她回國。

而雇主怕阿娣逃走，還在大門鎖上一個大鎖並扣留阿娣手機，有次阿娣忘了幫阿嬤熱敷，雇主家屬就出拳打臉，導致阿娣臉部流血，阿娣保留證據並紀錄每次受虐細節，於去年12月再次向仲介公司申訴。

仲介公司表示，因為該雇主常藉故推託，已有約半年無法訪視到阿娣，且阿娣無法隨時使用手機，業務人員都需歷經一番波折才能用電話聯繫到。

勞工局說，目前已將阿娣帶至庇護所，並移請新莊分局釐清案情中，不料續接獲林姓雇主家屬投訴勞工局查察人員態度不佳、擅自錄影及入侵民宅等不實指控，還堅持要外勞查察員親自道歉，不道歉就提告。

外勞查察員表示，既然發現疑似受虐案件，第一時間我必須立刻協助外勞安置，雖然現在公親變事主，但這決定有可能避免了一個悲劇發生，救回一條人命，「難道現在執行公權力的都是奴才，沒半點執法尊嚴？」

(中時 )