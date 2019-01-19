稱教授申報兼職會丟飯碗？曾憲榮斥：不實報導

2019年01月19日 12:02 旺報 李侑珊

根據《自由時報》，美國加州大學洛杉磯分校教授曾憲榮表示，學者若自行申報兼職，違反校方薪水與天數標準，最後將丟失工作，對此，他表示，內文與原意有嚴重落差，他在演講所說的是要誠實申報，沒有不實申報會掉工作，此外，報導更將他的說法與台大校長管中閔兼職案扯在一起，簡直就是試圖誤導視聽，強烈譴責這是不實報導。

曾憲榮說，他近日受邀返台參加大學校長會議，並發表演講，講題為「學術創業怎麼做」，主要說明的是UCLA的學術創業經驗，過程中他有提到兼職的問題，但他強調，演講所表達的是，若不實申報兼職，會收到學校調查，也可能會有處分，但沒有說會被丟掉工作，他在UCLA學習與教書19年，也沒看過類似的事情發生。

至於台大校長管中閔近期被指控，匿名寫社論而受到監察院彈劾，曾憲榮則認為，知識分子都有表達意願的自由，這屬於學術自由的範疇，匿名與否也都由個人決定，學校無從規範，但這起事件經過媒體不斷炒作，如今又再度變成社會對立，對此他感到相當遺憾。

另外，回歸到台大校長遴選案，在爭議延燒的過程中，不少大學校長與學者都曾反映，台灣的大學校長遴選主要參照美國制度，但參考程度有限，對此曾憲榮則說，以美國的大學選校長經驗來說，不只大學遴選校長制度擁有強大的權力、完善的系統來運作，遴選委員會更是擁有獨立專業，即便過程難免會有小瑕疵，但遴委會或是相關管理委員會都會處理，甚至將問題納為下次調整遴選制度的參考。

曾憲榮認為，並持並尊重大學自主的理念為必然的，既然校長已透過合法的過程遴選出來，後續也沒有巨大的爭議，便不能推翻，「好讓新校長好好做一點事！」但回歸台灣本次台大校長案，已經卡掉3名教育部長，校長遴選已經變成政治攻防戰，政治力量介入後，對立及攻擊的舉動不斷躍上媒體版面，只會讓台灣社會因此四分五裂。

(旺報 )