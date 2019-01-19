《翻爆旺寵物》療癒萌寵再現 超Q模樣佔領你的心

2019年01月19日 11:44 中時電子報 綜合報導

◎棄養貓Penny 找到幸福窩

「牠是我從前飼主那邊搶回來的。」今年4歲橘貓Penny的飼主黃紹傑抱著心愛的毛小孩，一邊向記者談起那段陳年往事。大約四年前，黃紹傑從友人口中得知，有一名無良飼主長期未將母貓結紮，又放任其在外閒晃，至今已生下數胎，飼主卻每每將貓丟棄，最近母貓又生了數隻幼崽，也面臨丟棄的命運。

◎飼養寵物課 毛寶貝好幸福

新北市政府為提升市民動物飼養觀念進而改變飼主對待生命的態度，動保處自2016年推出「飼養寵物認證卡」迄今逾2萬人取得，動保處再推出線上生命教育雲端課程，只要到官網上課，取得時數後就可以獲得認證卡，享有各項優惠。

◎寵物迎新年 注意幾件事

過年腳步近，民眾開心準備返鄉過節，家中有毛小孩的家庭，也更應該注意犬貓的狀況，在過年期間，寵物容易跟隨人類而有過食、亂食等引發腸胃炎疾病外，此起彼落的鞭炮聲更是容易讓毛小孩受到驚嚇，要避免走失及其他突發狀況。

◎網路情緣 寒冬裡領養牠

4年多前，Lynn從社群軟體看到一隻被犬舍淘汰的白色柴犬正要送養，這隻只有一個多月大的柴犬，可愛模樣一直在Lynn腦海裡盤旋，猶豫了一晚；隔日馬上聯絡對方，騎著機車從台中奔馳到南投縣民間鄉，寒冷的冬天往返近100公里路程將小柴柴帶回家，小柴柴毛色柔軟又像雪花一樣白皙美麗，取名「雪寶」，成為全家人的寶貝。

◎不讓憾事重演 砸大錢護犬

從事警職的杜享庭多年前養過1隻臘腸狗，狗狗卻因病過世，因思念愛狗，決定再養1隻同款狗，想不到養到的這隻狗兒「比比」仍體弱多病，這次他堅持照顧到底，連續5、6年帶愛狗看病吃藥，又砸錢為狗購買冷氣機與除溼機改善環境，不讓憾事重演。

◎愛貓如癡 護理師終圓夢

「我完全被小貓咪征服了！」29歲護理師蕭雯憶以前在台北工作時，因時常餵養流浪貓而愛上貓，而現在她不僅實現夢想有隻可愛的寵物貓Peace，更因牠的存在使得生活處處充滿驚喜，Peace的鬼靈精時常令她誤以為自己養的是隻狗。

(中時電子報)