下廚燒菜 聽周董歌男星想家了

2019年01月19日 11:57 中時 蕭雅玲

趙薇在中天《中餐廳》擔任店長，帶著蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱到法國小鎮開設中式料理餐廳，年僅19歲來自四川的大男孩TFBOYS王俊凱，不慌不忙地展現精湛廚藝，做出道地的四川名菜「水煮肉片」，卻聽到收音機裡傳出偶像周杰倫唱著〈上海1943〉歌聲時，讓他忍不住眼眶泛淚想家。

王俊凱雖是《中餐廳》裡最「幼齒」的一員，但是當起大廚的表現完全不輸前輩們，拿手菜除了嗆辣的水煮肉片，還有芋兒雞、麻婆豆腐、四川冰粉，年紀輕輕卻燒得一手道地四川菜，讓趙薇、蘇有朋、舒淇等前輩稱讚，原來他的好廚藝是來「從小就看著奶奶燒菜」學來的。

王俊凱14歲就以少男團體TFBOYS隊長身分出道，曾透露偶像是「周杰倫」，從小聽著他的歌長大，在節目下廚燒菜時也常哼唱偶像的歌，身為周杰倫狂粉，有一回蘇有朋喝著珍珠奶茶時調侃「周杰倫就是喝這個變胖的」，接著馬上說「（這段）剪掉剪掉，得罪不起，會被粉絲圍攻」，話才說完王俊凱馬上作勢掐他脖子。昨（18日）是周杰倫的40歲生日，王俊凱一過凌晨12時就在微博貼上蛋糕圖，寫下「杰倫哥生日快樂！請輕輕地嘗一口這香濃的誘惑！」獻上對偶像的祝福，此篇發文還意外釣出周杰倫好友「劉耕宏」出來回應：「謝謝你的祝福」並附上兩顆大紅愛心，網友瞬間歪樓大喊「泡芙爸來了！」、「會不會是代周董發的」。

(中時 )