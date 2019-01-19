陸大使嗆禁用華為後果自負 加部長回敬「沒在怕」

2019年01月19日 12:03 中時電子報 馮英志

陸加兩國關係持續緊繃，官員彼此大打口水戰。面對中國大陸駐加拿大大使盧沙野先前警告若禁用華為5G設備「後果自負」，加國公共安全部長古德爾回嗆稱不會屈服中國大陸的壓力、不會怯步、不會在國家安全上妥協。

加國正考慮可能禁止使用華為5G設備，中國大陸駐加國大使強硬警告盧沙野加拿大禁華為「後果自負」

根據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，加拿大雖然未宣布禁止使用華為5G設備，但目前其安全機構仍在對5G電訊技術進行安全審查，包括研究存在哪些潛在的安全漏洞，至少還有幾個月的時間，才會作出是否限制華為的決定。

擔憂加國恐與「五眼同盟」其他成員一樣加入華為包圍網，中國大陸駐加拿大大使盧沙野強硬表示，若華為遭禁「我相信會有後果出現」，並敦促渥太華當局做出「明智」決定。對此，加拿大公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）反駁，稱加國將根據自身的判斷作出正確決定，不會因為任何阻撓而受影響。他說，「這是很困難的挑戰，但面對我們相信的價值以及加拿大的利益，我們不會退卻」。

隨著加拿大上月逮捕孟晚舟引發兩國一連串外交風波，陸先後逮捕兩名加國人疑似作為報復，兩國關係裂痕明顯加深。對於陸加關係惡化，加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）亦回應指大陸近日的行動不利其國際聲譽，更稱「拘捕一些人作為談判籌碼，不合乎中國大陸利益」；不過，他仍認為中國大陸對加拿大未來仍持續扮演重要角色，並表示加國的旅遊業、農業與高教產業高度與高度依賴大陸。

(中時電子報)