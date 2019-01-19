市售酒測器「根本是玩具」 抽檢15件全不合格

行政院消保處針對15件市售一般用酒測器進行抽測，結果品質檢驗及標示查核通通不合格，消保官更直言有些「根本是玩具」。(鄭舲攝)

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年關將至，尾牙、聚餐邀約不斷，許多餐廳都會提供一般用酒測器讓民眾評估是否酒後駕車，也有大眾運輸業者會以一般用酒測器進行自主管理。行政院消保處針對15件市售一般用酒測器進行抽測，結果品質檢驗及標示查核通通不合格，消保官直言有些「根本是玩具」，連參考價值都沒有，呼籲民眾還是要遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」。

消保官高賜忠表示，消保處從實體商店及網路購買15件市售一般用酒測器，價格從188元到2500元都有，但全數都不符合國家標準CNS15988規定。高賜忠指出，在品質檢測方面，呼吸取樣、準確性測試全都不合格，連續呼吸則僅有一件合格。

高賜忠解釋，「呼吸取樣」就是能否準確取樣測試者的呼吸，最簡單直觀的辨認方法就是有無吹嘴，因為沒有吹嘴可能會取樣到旁邊空氣，有吹嘴才能較準確採樣，但抽測的15件都不合格。而「準確性測試」則是要看誤差值是否合乎國家標準的誤差範圍，「連續呼吸」則是酒測器能否協助測試者用準確方法吐氣，但本次查核結果，幾乎都不符合規定。

在商品標示部分，15件商品也都不符合電器及電子商品標示基準，主要缺失情形為「未標示製造年份及製造號碼」、「未標示進口商或委製商地址及電話」、「未標示商品原產地」及「未標示製造商或委製商名稱」。

消保官王德明表示，這次抽測的15件全都不符合規定，讓消費者連當「參考值」都沒辦法，甚至可以戲稱根本是「玩具」，例如有一支不管如何給它數值，都顯示為「0」，因此呼籲消費者、大眾運輸業者要購買符合國家標準的一般酒測器，才能避免購買到無法正確取樣或準確性不足的商品。

但王德明強調，一般用酒測器只能提供使用者自我管理的參考，精細度仍不如警用的專業用酒精分析儀，因此民眾不得用一般用酒測器的測量結果質疑警方的執法。王德明說，最重要還是提醒消費者，「喝酒不開車、開車不喝酒」。

王德明也提到，15件不合格商品，依照消保法規定可要求業者限期改正，必須將商品下架，若未改正，可處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，且可連續處罰，提醒業者應製造、生產符合國家標準的商品，避免害人害己。

(中時 )

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