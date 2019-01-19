台麥當勞廣告引台獨爭議 陸麥當勞微博上表遺憾

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旺報
吳泓勳

據大陸環球網報導，近日台灣麥當勞一則廣告內容中，因女主角准考證的國籍寫著台灣，再度引起大陸網友不滿抗議，有網友留言大喊「麥當勞官方需要給中國人一個解釋」；也有人說「台灣是什麼？是個省，請自知」等言詞。大陸麥當勞則在19日在微博留言致歉，表示對引起誤會深感遺憾，強調「我們始終堅持一個中國的立場」。

就此事件，大陸麥當勞以官方微博帳號19日凌晨在環球網的微博留言致歉，說明該廣告由台灣廣告公司代理，旨在為考生加油。對於廣告公司在影片背景上把關不嚴，引起誤會深感遺憾，表示始終堅持一個中國的立場，堅決維護中國主權和領土完整。目前該影片已經下線，感謝社會各界的關注監督。

而事件緣起於台灣麥當勞本月16日在YouTube投放一則滿福堡的廣告，內容為三個考生因吃了麥當勞，在考試中運氣爆棚。其中鏡頭停留在一名女學生准考證近2秒時間，上面的國籍寫著台灣，因而引發大陸網友反彈。

但也有大陸網友出面說明，目前台灣麥當勞和大陸「金拱門」（麥當勞）已經不是同一家公司，應要分開處理把矛頭指向台灣麥當勞。

實際上目前負責大陸、香港麥當勞業務的「金拱門（中國）有限公司」是由大陸中信集團與凱雷投資拿下，從2017年10月正式改名金拱門；台灣麥當勞則在2017年6月，由仰德集團第三代、國賓飯店總經理李昌霖所屬的德昱公司接手。

(旺報 )

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