超酷！全台首間「超商餐廳」竟然有賣米粉、刀削麵

2019年01月19日 12:19 工商 劉馥瑜

全家首間「超商餐廳」首創廚師駐點超商，提供逾20種現點現做料理，種類多元，中西式都有。(圖／業者提供)

全家高雄天誠店因規劃為「超商＋餐廳」，設有60個座位數，是全家全台座位數最多的店舖。圖／業者提供

全家高雄天誠店最大特色就是有廚師駐店服務，現點現做提供熱食。圖／業者提供

全家高雄天誠店也導入約250項天和鮮物商品，如冷凍水產、小農蔬果等5大類，讓消費者一站購足！圖／業者提供

全家新店型再出招！搶搭「韓流」熱潮，全家18日宣布攜手天和鮮物，在高雄開出全台首家「超商餐廳」，主打廚師駐店，提供逾20種現點現做料理，連超商少見的黃金鯧米粉、龍虎斑魚排粥、西班牙烘蛋、刀削麵等都有；此外，該店同步販售天和鮮物冷凍水產、小農蔬果等，同時兼具「超商、超市、餐廳」三大機能，堪稱國內超商首例！

事實上，這是全家與天和鮮物複合店的新系列，先前已在北部開出6間「全家X天和鮮物」超市型複合店，販售有機蔬菜、熟食便當、果汁等，業績較一般店鋪高出2成，此次雙方不僅將合作戰線拉到南台灣，開出第7家複合店，更以「超商餐廳」新型態亮相，並結合原有的超市機能，期讓效益更加乘！

全台首間全家「超商餐廳」，位於高雄美術館周邊（高雄天誠店），該店面積近100坪，其中光是用餐區就有43坪，提供約60個座位，是目前全家全台座位數最多的店舖，瞄準「座位經濟」效益。

此外，近年超商積極搶攻「餐食」商機，除了著力在原有微波食品的升級，或是主打知名餐飲品牌聯名，也積極在門市嘗試現做料理，如全家去年3月導入韓國連鎖炸雞bb.qCHICKEN，開出現做調理的炸雞複合店；此次更以「正餐」為訴求，推出超過20種現點現做料理。

全家表示，高雄天誠店提供鍋類、粥類、麵類、義大利麵、燉飯等逾20種特色餐點，由駐店廚師現場料理製作，食材皆來自天和鮮物農、漁、牧場供應鏈嚴選產品，菜單從中式到西式都有，包括：海大蝦燉飯、海鮮焗烤飯、黃金鯧米粉、紅燒魚羊刀削麵、龍虎斑魚排粥、海鱸魚魚片粥，還有奶油培根義大利麵、西班牙烘蛋、義式炸飯糰、楓糖香港豬排等，搭配精力湯、南瓜豆漿、蔬果汁等飲品，整體價格帶從60元起跳，最高480元，加上半開放式廚房設計，可看到烹飪過程，未來也計畫推出歐風早午餐系列。

同時，延續原有超市複合店機能，全家表示，該店也販售天和鮮物嚴選的鮮食調理、在地小農蔬果／小農農產品、冷凍水產、天和嚴選、有機蔬果5大類，共約250項商品，瞄準商圈30～49歲輕熟齡族群，讓消費者用餐、購物一站完成！

(工商 )