巧妙避對決柯P？韓國瑜為陳炳甫站台喊卡

2019年01月19日 12:59 中時 吳堂靖

何志偉20日將在社子國小舉辦音樂會，新閣揆蘇貞昌將出席站台。（吳堂靖攝）

陳思宇今合體5位青年，營造年輕政治氛圍。（陳思宇團隊提供）

北市立委補選白熱化，明天就是選前黃金周日，藍營陳炳甫先前喊出「三子連線」助陣，擬邀高雄市長韓國瑜（禿子）、台中市長盧秀燕（燕子）、新北市長侯友宜（漢子）同台助陣，不過陳今受訪說，避免市長們舟車勞頓，自己主動跟市黨部表示，也許可以換成視訊或錄影方式支持。

何志偉20日將於社子國小舉辦音樂會，傳出前、後任行政院閣揆都將出席；藍營陳炳甫先前也打出「三子連線」助陣，備受期待。不過陳今受訪表示，侯原本就因既定行程無法出席，另外台中、高雄也有很多行程要跑，尤其現在韓、盧剛就任，農曆春節也將近，兩人應該都很忙碌。

媒體詢問是否因韓、柯此次都有推出人選，避免正面對決，才會臨時取消行程？陳炳甫表示，應該不會，人家來幫我們，我們很感謝，但也不要造成大家的困擾，兩人活動一結束，都要再趕高鐵回去，因此自己主動跟市黨部提到，也許可以換成視訊或錄影方式支持。

媒體追問人氣頗旺的韓國瑜不出席造勢大會，是否覺得蠻可惜的？陳炳府表示，韓市長一定是支持黨內提名候選人，已經透過網路影片、電話語音拜票力挺，雖然他到現場大家會很高興，但站在候選人立場，還是希望不要麻煩人家。

至於何志偉陣營明天將邀行政院長蘇貞昌站台，今被問及是否邀前閣揆賴清德、蔡英文總統一起掃街？何志偉說，全都由中央黨部安排，尊重專業；另外，「柯家軍」陳思宇今則找來5位青年一起掃街，營造年輕政治氛圍。

(中時 )