MLB》哈、馬至今沒球隊簽 布萊嚴：我真的不懂！

2019年01月19日 12:24 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

小熊明星內野手布萊嚴（Kris Bryant）今天（19日）對芝加哥球迷潑了一桶痛徹心扉的冷水，「哈波（Bryce Harper）不會跟小熊隊簽約！」同時他也表示，哈波到現在還沒簽約，感覺怪怪的。

布萊嚴與哈波不但是從小一起長大的好哥兒們，兩人更不時會在個人社交網站曬出好交情的合照，日前他們還一起歡度跨年夜、迎接新年。

不過布萊嚴從未追問哈波關於未來動向之事，「我是他的朋友，但我不想成為詢問他合約、動向的那些人。」他也提到，哈波與馬恰多（Manny Machado）現在都還沒簽約，感覺很怪。

布萊嚴說：「他們都是很棒的球員，不可能沒有球隊想要他們。他們直到現在還沒簽約真的很奇怪，我想也許有些什麼需要改變，很多球員對於他們還沒獲得合約也很失望。」

布萊嚴認為，現在不少球隊手握充足資金，卻不願在球星級的選手身上花錢，「這真的讓人很不解！如果我是球團老闆或總管，我會很希望哈波與馬恰多在我的球隊，畢竟他們不是很好應付的對手。」

「如果我是他們，我會對到現在還沒簽約的情況感到沮喪，我知道他們想要賺錢，但這跟貪心無關，他們只是嘗試爭取一份值得的合約，但卻沒有球隊願意這麼做。」布萊嚴說。

(中時電子報)