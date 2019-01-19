紅墨潑蔣中正銅像遭警約談 陳峻涵：警打壓言論

2019年01月19日 12:52 中時 楊漢聲

台灣國辦公室主任陳峻涵，元旦連續假日期間在台東成功鎮以紅墨水潑蔣中正銅像，遭警方以毀損案偵辦。陳峻涵表示，警方打壓言論自由，他接到警方約談通知但不會報到。

陳峻涵元旦連續假到成功警分局附近一座蔣中正銅像潑灑紅墨水，陳峻涵最近接到警方以毀損案件約談通知，要他在21日至成功分局接受約談，說明相關案情。

台灣國辦公室主任陳峻涵（圖）元旦連續假期在台東成功鎮以紅墨水潑灑蔣中正銅像，警方接獲檢舉，以「毀損案件」傳喚。陳峻涵表示，他不會到台東接受約談，況且從基隆到台東有一段路。（陳峻涵提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年1月19日

陳峻涵接受記者電話訪問時表示，選擇元旦這天，在台灣最早看見日出的地方進行今年第1場「轉型正義行動」，就是要提醒蔡英文政府，2018年敗的這麼慘，就是沒有落實轉型正義的政見。只有落實轉型正義讓民調回升，蔡英文才有可能戰勝2020年總統大選。

陳峻涵表示，他潑的紅墨水經連續數日下雨早已被沖洗乾淨，未留痕跡，但台東縣警察局成功分局執意以「毀損案件」傳喚，「是否是某種型式的箝制言論自由」。

陳峻涵強調，他潑紅墨水只是一種意見的表達，並沒有造成毀損銅像，他覺得「這案子不可能會起訴」，但警方還是執意傳喚他，他不會到台東接受警方約談。

台東縣警察局偵查隊則表示，當初接到民眾檢舉，從提供的畫面的行為進行偵辦，警方依法處理，如陳員約談不到，會再次發出傳喚通知，至於是否構成犯罪交由檢察官進行後續認定。

(中時 )