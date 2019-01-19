虐童零容忍 黃偉哲：民眾要發揮「雞婆精神」

2019年01月19日 12:58 中時 程炳璋

台南市虐死女童案引爆社會憤怒，台南市長黃偉哲喊出虐童零容忍城市，台南市民政局19日定出計畫要從源頭防範家暴案件，建構4道防護網的機制，要民眾發揮雞婆精神，加強通報高風險家庭，避免家暴案件再發生。

台南市女童遭虐死案件引起人情激憤，群眾包圍檢警機構欲以暴制暴讓警察等公務人員更疲於奔命。台南市民政局長顏振標19日召集科長與37區區長研商，決定建立4道防護網來防堵家暴案件。

顏振標表示，首先健全里鄰服務網絡，透過民政系統的各層會議加強通報轄內家暴情形者，訪視高風險除群子女照護情形。主動與警政、社政單位聯繫。並宣導家暴案件通報管道，以便及時援助受虐兒。

其次，各區公所在年終關心高風險家庭時，可聯絡社會局與衛生局一起派員了解這些家庭是否發生有暴力事件。

第三將加強相關業務人員的講習及訓練，提升有關社會福利服務能力及查報技巧。

最後以獎勵加強服務，在遴選年度特優里長時，若含輔導家暴案件成功時，優先列入薦送表揚考量。

區長們認為，民政體系能做的，至少可做到通報高風險家庭，先將觀念教導至鄰長，做到「通報」的作為，再由里長或里幹事傳至社會局的社工系統介入。

顏振標表示，過去「別人家的事情不要管」的觀念需捨棄，在家暴案件上發揮「雞婆精神」，可能挽救一個小孩。

(中時 )