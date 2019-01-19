華為波蘭高管涉間諜活動被捕 王偉晶首發聲明：我是無辜的

波蘭8日逮捕當地華為公司主管王偉晶，指控他為中國大陸從事間諜活動。（取自王偉晶Linkedin）

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中時
林勁傑

大陸科技巨頭華為波蘭分公司高層王偉晶，上周遭波蘭國內安全局以涉嫌從事間諜活動拘捕，華為之後更終止與他的僱傭關係。王偉晶18日透過代表律師首次發聲，強調自己無辜，自己從未和中共情報機關合作。

路透社報道，原本是華為駐波蘭華沙銷售總監的王偉晶在聲明中說︰「關於我在1月8日被波蘭當局扣押，並被控為外國進行針對波蘭的情報活動，我特此強烈聲明我是無辜。」他表示針對他的指控「完全毫無根據和令他感到受傷」：「我從未主動聯絡、更沒有和任何情報機關合作，尤其是中國的情報機關。」

路透11日引述波蘭通訊社（PAP）稱，波蘭國內安全局（InternalSecurityAgency）拘捕王偉晶及一名波蘭人，是繼2018年12月2日華為副董事長孟晚舟在加拿大溫哥華被捕後，再有華為職員在外國被捕。

消息傳出後，華為發聲明回應，王偉晶是「因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查」，並宣布立刻終止與其的僱傭關係。

王偉晶畢業於北京外國語大學，在波蘭羅茲大學就讀期間，參加了為期一年的波蘭語課程。2006年至2011年間，在中國駐波蘭格但斯克（Gdansk）總領事館工作。2011年，他辭去公職，擔任華為波蘭分公司傳訊總監，2017年起出任銷售總監。

(中時 )

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