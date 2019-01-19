安居樂業過好節！中和警威力掃蕩犯罪熱點

新北市中和警分局實施「閉鎖式威力掃蕩」，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。（葉書宏翻攝）

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新北市中和警分局實施「閉鎖式威力掃蕩」，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為淨化年節前治安，防制黑道幫派犯下暴力及財產等犯罪，使民眾能過個好年，於1月11日、18日連續2周，針對轄區內幫派組合圍事、經營處所等為目標，依轄區特性運用優勢警力實施「閉鎖式威力掃蕩」，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。

新北市中和警分局實施「閉鎖式威力掃蕩」，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。（葉書宏翻攝）

為增強取締能量，消滅不法營業場所，11日晚間擴大臨檢勤務時段，更函請「新北市政府消防局」派員會同稽查、取締，有關違反公共安全等項目之「第三方警政工作」違規，對未符合規定項目取締、告發。

新北市中和警分局實施「閉鎖式威力掃蕩」，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。（葉書宏翻攝）

中和警方元月11日、18日出動大批警力，執行「擴大臨檢」專案掃蕩勤務，成效相當豐碩，共查獲移送案件，詐欺案2件3人、持有毒品案件4件4人、恐嚇案1件2人、傷害案1件1人、竊盜案14件14人、通緝犯11件11人、毀損案1件1人、公共危險案7件7人、尋獲重機車4部、汽車1部。

新北市中和警分局實施「閉鎖式威力掃蕩」，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。（葉書宏翻攝）

中和警分局長張錦成表示，為確保春節前治安平穩，警方誓言傾全力強化掃蕩黑道幫派、嚴密查緝非法槍械、加強查緝各類毒品、強力打擊詐欺、快速偵破暴力犯罪、加強檢肅竊盜、掃蕩賭博行為及查捕逃犯等重點工作，以淨化年節前治安，達成遏止及降低各類犯罪，營造良好治安環境，讓民眾安心過個好年。

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新北市中和警分局實施「閉鎖式威力掃蕩」，針對各營業處所、重要聯絡道路、橋梁，共同執行區域聯合路檢、盤查勤務。（葉書宏翻攝）
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