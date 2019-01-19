山手線被國發會退回 中市府：目前未收到公文

交通部長林佳龍和台中市張盧秀燕，人前握手，但現在為了山手線爭議再起。（盧金足攝）

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交通部長林佳龍18日受訪表示台中山海環線計畫（俗稱山手線）被國發會退回，台中市長盧秀燕19日上午出席活動接受媒體訪問時指出，該計畫原由前市長林佳龍團隊所擬定並丶送到中央審核，雖林前市長指該案被國發會退回，但目前為止台中市政府未收到相關公文，所以無法評論；市府交通局則表示，國發會昨日也已正式發布新聞稿否認有退回情事，係要求交通部補正，而補正的原因為林前市長時期所提出的計劃過於倉促，在可行性、工程、工期有不完備的問題。

盧秀燕今日出席「台中市護理師護士公會第26屆第1次會員代表大會」活動後接受媒體訪問時指出，山海環線（山手線）原來計畫是由林前市長團隊所擬定，並且送到中央審核，至於為什麼會被退回，或要求交通部補正，市府也是透過媒體中的交通部長林部長談話才得知，惟目前為止台中市政府未收到相關公文及正式通知，所以無法評論，必須收到正式公文之後，才能跟大家報告。

交通局長葉眧甫則表示，對於林佳龍透過媒體發表「退回」說法，市府雖然不解但感謝林佳龍提醒，然而國發會昨日也已正式發布新聞稿否認，國發會認為該機關並沒有退回本案，真正的原因係要求交通部補正。

此外，補正的原因為林佳龍任台中巿長時期所提出的計畫或過於倉促，在可行性、工程、工期等有不完備情事，然而市府目前尚未收到審查回覆公文。

交通局也指出，市府會在收到行政院及交通部的正式審查意見公文後，再進行分析及評估，也希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；同時希望行政院能一次核定山海環線整體規劃，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局儘速啟動綜合規劃，以推動大台中的繁榮發展。

交通局強調，台中山海環線(山手線)計畫目前資訊如下，該案前市府提案並於2017年納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部2018年6月12日審查通過，並於同年11月9日轉陳行政院審議，目前由行政院審議中，惟國發會認為該計劃諸多疑義及文件尚須補正說明。

(中時 )

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