博物館尋寶總動員 迎春宗博館覓鎮館之寶拿好康

2019年01月19日 13:34 中時 葉書宏

今年新春到世界宗教博物館愛的星球，可製作獨一無二的環保小豬撲滿。（圖由世界宗教博物館提供）

深具金門地方特色的「風獅爺獅子印章」。（圖/世界宗教博物館提供）

到世界宗教博物館參觀，尋找「鎮館之寶~佛陀誕生浮雕」，有機會拿好康。（圖/世界宗教博物館提供）

2019博物館尋寶總動員啟動！1月19日至2月19日，到新北市永和區的世界宗教博物館參觀，尋找「鎮館之寶~佛陀誕生浮雕」，蓋戳章後就有機會獲得深具金門地方特色的紀念品。另，2月10到16日也推出應景的限量豬年明信片、福祿壽吉祥集印章、環保小豬撲滿DIY等新春活動，歡迎民眾到宗博館尋寶迎新春。

世界宗教博物館配合金門文化園區歷史民俗博物館主辦的「2019博物館尋寶總動員~經典博物館環遊趣」活動，與臺灣史前文化博物舘、鶯歌陶瓷博哦物舘、佛光山佛陀紀念館、國立科學工藝博物舘合作，一起為地方文化旅遊注入人文藝術的深度與內涵。

只要到宗博館尋獲指定的「鎮館之寶~佛陀誕生浮雕」，在活動摺頁上蓋戳章，就有機會獲得金門特色的信仰文化「風獅爺獅子印章」，是相當討喜的豬年開運好物，每日限量10份，送完為止。另在文宣內所附白色集戳聯上加蓋戳印，寄回金門文化園區，可再參加客製「金牌經典博物舘環遊紀念品」精選風獅爺石雕像抽獎活動。

世界宗教博物館展示蒐藏組主任卓靜美介紹「佛陀誕生浮雕」，是西元3世紀在綠色頁岩上的一件石刻作品，生動細緻，描述釋迦牟尼誕生的故事，歷史悠久，雖不完整，卻可清楚看到犍陀羅藝術風格，自然又寫實，加入許多細節，非常有故事性，是宗博館重要館藏之一。

為迎接豬年到來，館方推出找尋「ㄓㄨ」音–豬年宗博走透透好康，2月10日到3月2日，只要姓名中有「朱、珠、茱、諸、株、諸、洙」等字者，本人憑身分證即可免費參觀。

(中時 )