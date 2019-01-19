兩車相撞打滑「擊落」路人 全身骨折氣血胸慘死

2019年01月19日 13:08 中時 謝瓊雲

警消獲報到場將陳男從水溝中抬出，無奈最後仍依傷重，晚間宣告不治。（謝瓊雲翻攝）

真是天外飛來橫禍！芳苑鄉18日發生一起路口擦撞事故，在鄉間產業道路三叉路口，保全車與轎車疑似因車速過外未在路口減速發生擦撞意外，轎車打滑時直接把男路人「擊落」摔落路旁80公分深水溝，重創當場昏迷不醒，送醫後仍傷重不治。

18日下午1時15分左右，芳苑鄉三成村小西路與過湖路口，值勤中的23歲賴男駕駛保全車在路口，與22歲許女駕駛的轎車擦撞，保全車當場翻車，自小客則失控再撞上路旁剛吃飽飯，正準備走路回養豬場上工的34歲陳男。

根據轎車上的行車紀錄器畫面中，直行的轎在路口與保全車擦撞後往左側偏移，陳男在前方路口，疑似聽到碰撞聲還回頭看了一眼，下一秒車輛失控，路人也瞬間消失在畫面中。

兩車在岔路口對撞後，保全車當場被撞翻車。（謝瓊雲翻攝）

陳男家住雲林縣，慘遭車禍波及後摔落水溝，重傷被緊急送到二林基督教醫院急救，因為傷勢嚴重，再轉送彰化基督教醫院，可惜到院前已失去生命徵象，全身多處骨折、氣血胸，多重鈍傷導致傷重不治。

芳苑警方表示，賴男當時開著保全車沿三成路由北往南直行，行駛至岔路路口時，與沿著小西路由東往西行駛的的許女轎車擦撞；在路旁行走的陳男慘遭撞擊，送醫不治。賴男與許女則分別受輕傷。

警方說，無辜枉死的陳男是在附近豬寮工作的工人，當時正準備走去一旁的豬舍工作，剛上班2個月，被撞後跌落約80公分深的水溝，全身多處骨折、氣血胸，18日晚間仍因傷重宣告不治。

(中時 )