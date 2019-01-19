王思聰譙「渣男」 正宮力挺吳秀波：實在忍無可忍

2019年01月19日 13:08 中時電子報 蔡曉婷

王思聰痛批吳秀波。（圖／翻攝自王思聰、鳳凰網娛樂微博）

吳秀波老婆發聲明。（圖／翻攝自演員吳秀波工作室微博）

50歲大陸男星吳秀波去年九月驚爆出現小三、小四疑雲，小他25歲女星陳昱霖開第一槍，揭發兩人長達7年的不倫戀。昨(18日)傳出吳秀波以帳號被凍結為由，要求陳昱霖回國商討分手費事宜，但陳昱霖到機場後隨即被警察帶走，遭吳秀波控告勒索，對此，吳秀波律師澄清陳昱霖父母的聲明不實，而首富子王思聰稍早評論：「還公安部找人，就為了對付個女孩，真幾把渣男本渣了。」

一直給人好男人形象的吳秀波與何震亞結婚多年，去年卻傳出吳秀波疑似偷吃，被陳昱霖爆料維持了長達7年的婚外情，更指有「小四」張芷溪，但吳秀波否認。昨陳昱霖父母發長文，透露去年緋聞爆發後，吳秀波表示將給陳昱霖一筆分手費，去年11月吳秀波以帳號被凍結為由，要陳昱霖回北京，但陳昱霖一到機場就被警方帶走，陳昱霖父母說：「她認為她是被設計陷害的，她是無罪的，我們也堅信司法機關會做出公正的裁判」。

而首富子王思聰昨晚得知此事後，先暗批吳秀波為對付女人動用公安找人，又說：「陪這渣男六七年，換來監獄裡六七年，真幾把棒」，更諷刺：「熱搜撤得夠快的，然而你這個逼還是壞得讓人害怕」，網友則回：「粉你一天」、「王校長牛逼」、「王思聰你第一次讓我失望，你居然在錢的方面輸給了吳秀波」。

對於外界熱議，稍早吳秀波老婆何震亞親上火線表示，家中面對長達一年半的威脅和恐嚇，從幾百萬到幾千萬，他們不斷忍讓，也暗示對方觸法，實在是忍無可忍，才決定採取法律途徑解決，「我們捍衛的不是名譽不是利益，而是一個家庭和家人正常生活的權利」，希望執法機關能做出公正判決，讓家人回歸平靜生活。

(中時電子報)