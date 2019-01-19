動漫展首日 粉絲熬夜排隊只為搶簽名

現場出現大量人潮。（趙雙傑攝）

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民眾搶買福袋。（趙雙傑攝）
動漫迷們扮成自己喜歡的動漫人物參觀。（趙雙傑攝）

寒假到來，動漫節也在今（19）日開幕，不少粉絲提前熬夜排隊，只為了買到喜歡的限量商品。來自苗栗的21歲動漫迷李同學甚至前一天早上8點半就來排隊，連續排26小時，10點一到就衝進場先去買日本輕小說《哥布林殺手》。也有念高一15歲的林同學，特地穿上自創的cosplay和服衝進場，即使還沒拿到紅包錢，還是買了動畫《從零開始》、《工作細胞》、《刀劍神域》福袋，一進場就花了兩千多元，還說要繼續逛下去。

男性粉絲買萌系動漫畫商品，女性漫迷則愛看帥哥。將在動漫節第4天舉辦簽名會的台灣輕小說作家藍旗左衽，作品《妖怪公館的新房客》描述男主角與妖怪們的曖昧情愫，系列作暢銷40萬冊，每天限量發售的50名簽名資格也讓許多女粉絲熬夜排隊搶購。

19歲讀大二的詹同學表示她從高中開始追藍旗左衽的小說，「這部的角色和劇情我都很喜歡，一開始在網路上看到預告時就很期待，一路追到現在要來買系列完結篇。這次也是我第二次來搶購藍旗左衽的簽名資格。」

三日月書版副總編輯謝孟慈表示，藍旗左衽可說是近期台灣數一數二暢銷的輕小說作家，「日本輕小說劇情設定比較偏向男性讀者喜好，台灣輕小說家則多寫女性喜歡的作品，像是藍旗左衽就帶起一波校園奇幻愛情輕小說風潮，讀者從國高中到大學、出社會都有。」

如今「二次元」的輕小說也跨界到三次元世界。謝孟慈表示，日本輕小說常見「廣播劇」，《妖怪公館的新房客》也找來台灣配音員與動漫樂團，錄製番外篇廣播劇和主題曲，甚至開設期間限定的主題餐廳，也和台北捐血中心合作主題捐血車，努力拓展台灣輕小說文化。

動漫展首日，粉絲熬夜排隊只為搶簽名

成功吸引女性粉絲的還有日本的音樂偶像養成手遊《偶像星願》（IDOLiSH7），遊戲角色由《神風怪盜貞德》的漫畫家種村有菜設計，幾位熬夜排隊的20幾歲女粉絲們直言角色們「就是帥」，遊戲廠商也特別邀請種村有菜和遊戲聲優、製作人來台，將在20日和22日舉辦見面會。

(中時 )

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