美專家：台灣在美陸議程排序低 今年台海相對穩定

2019年01月19日 13:28 中時 李文輝

美國之音今天報導，美陸軍方領導層近來分別在台灣議題上做出強硬表態，有人擔憂台海衝突可能再次引爆，不過分析人士說，雖然北京不斷強調台灣是美陸之間最重要議題，但其實在美陸兩國議程上台灣的排序很低，台海兩岸關係在2019年會是「相對穩定」狀態。

全球台灣研究所17日舉行「2019年的台灣」座談會，美國約翰霍普金斯大學訪問教授卜道維（DavidBrown）預測，台灣正要進入2020年總統選舉的競選周期，蔡英文總統的首要工作是爭取連任，因此她會全力避免與大陸對抗以便繼續維持現狀；大陸領導人習近平目前專注處理國內經濟問題，台灣議題對他並沒有急迫性，因此兩岸關係至少在2019這一年應該算是相對穩定。

卜道維說，他從習近平言論中得到的結論是，習近平要加大對台灣壓力，可以確定台灣今年無法參加世界衛生大會，北京對台施壓可以觀察的重點有：軍機繞台又已恢復，在台灣即將進入總統選舉周期時是否繼續？是否繼續奪取台灣邦交國？

美國國防大學大陸軍事研究中心主任菲力浦·桑德斯(PhillipSaunders)對大陸軍力發展及台灣面對的挑戰表示，由於解放軍正在進行軍事改革，軍方需要適應新的組織結構，部隊也在做更多聯合作戰的演習，部分對台灣和蔡英文施壓的軍事活動比較屬於「訓練和發訊號」性質，他不擔心近期內台海會有軍事衝突。

對於2019年台灣的經濟展望，美台商業協會會長韓儒伯(RupertHammond-Chambers)表示，大陸對台經濟脅迫令人擔憂。已足以觸動《台灣關係法》，美國應考慮與台灣簽署雙邊貿易協定，避免台灣經濟被邊緣化。如此不僅符合美國利益，同時也發揮骨牌效應，為台灣與日本、歐盟及其他貿易協定如CPTPP的連結「打開一扇門」。

在美台關係方面，台灣駐美代表處政治組組長趙怡翔說，今年是《台灣關係法》實施40周年，美台雖無正式外交關係，但40年來雙方在民主、自由與人權基礎上有越來越多的共用價值，這些價值讓兩地人民關係更為緊密，美台也成為彼此最可靠的夥伴。

(中時 )