陸加裂痕日益加深 加拿大表示不會向大陸妥協

2019年01月19日 13:18 中時 李文輝

加拿大公共安全部長當地時間18日表示，該國不會向大陸妥協。大陸前天威脅稱，如果大陸科技大廠華為被禁止為加拿大5G網路提供設備，大陸將對加拿大採取報復措施。這突顯出陸加兩國日益加深的裂痕。

美國之音今天報導，有人指責華為被中共控制，並被要求為大陸的間諜活動提供便利。包括美國、澳大利亞、日本在內的一些加拿大盟國已經限制了對華為設備的使用。

隨著手機運營商準備推出5G網路，加拿大及其安全機構正在研究是否使用華為的設備。

盡管大陸駐加拿大大使盧沙野日前發出威脅，但是加拿大公共安全部長古德(RalphGoodale)表示，加拿大已經明確表態，在國家安全問題上不會馬虎。古德爾還表示將從加拿大自身利益出發，不會做出讓步。

自加拿大應美國要求逮捕華為高管孟晚舟之後，陸加兩國的外交裂痕日益明顯。大陸隨後拘捕了兩名加拿大人並因毒品走私判處另外一名加拿大公民死刑。這一系列行動無疑是在向加拿大政府施壓。

盧沙野前天警告加拿大外長弗裡蘭(ChrystiaFreeland)，不要利用下周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇向大陸施壓。他還表示，加拿大逮捕孟晚舟的行為使許多大陸人感到猶如「被朋友背後捅刀」，並稱這是出於政治動機。

加拿大則堅持認為，逮捕孟晚舟是一個法治問題，並表示，加拿大是根據其國際條約義務行事的。

波蘭當局上周宣布一名華為大陸雇員因間諜罪被捕，華為的形象受到新的打擊。華為卻表示已經解雇了這名員工，這些指控與公司無關。

(中時 )