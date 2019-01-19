任賢齊1.5個月消風17kg.大量做這運動太神效

2019年01月19日 13:29 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

去年（2018年）8月，藝人任賢齊才在社群媒體自曝為戲在短短3個月內增胖26公斤，體重飆破100公斤，除了胖到好友認不出來，身體也胖出一堆毛病；但日前他又貼出成功瘦身的照片，短短一個半月已減下17公斤，並對媒體透露，大半時間都在騎腳踏車，能同時訓練核心肌群，是高強度運動，另外也會到健身房加強重量訓練。

任賢齊曾自嘲，從「小齊」變「小肥」，坦言「成功」增肥的同時，三高問題也找上門，變得怕熱又易喘，常因為胃酸逆流睡不好覺，喉嚨也因此紅腫沙啞，更驚現大腿橘皮組織。但如此短時間消風，重回精實身材，「騎腳踏車」真有這麼驚人的減重效果嗎？

（任賢齊曾為戲增胖，身體出現不少狀況。圖片來源：擷取自任賢齊Richie Jen粉絲專頁）

騎車減重 室內飛輪有氧效果較佳

「假日騎車遊覽自然風光，心曠神怡，但恐不適合當作減肥的唯一運動。」國際運動有氧體適能教練李筱娟過去在《康健》訪問中指出，戶外騎車是享受，室內騎車才能鍛鍊，尤其許多人騎車郊遊會攜帶零食，一下肚，熱量統統又補回來。

但李筱娟說，室內飛輪有氧能夠有效地消耗熱量，對於心肺功能提升、下半身肌力增強、核心肌群穩定性升高也有助益，且動作簡單，透過單車上的阻力旋鈕，營造各種情境變化，無論是入門或進階者，都能找到適當的運動頻率。

台安醫院家醫科醫師林姝萍也表示，研究發現，飛輪有氧可改善新陳代謝症候群患者的血脂、血糖和身體質量，效果顯著，但她也提醒，飛輪運動較激烈，最好先由醫生或運動教練評估是否合適，有心血管疾病、肥胖者、或關節曾經開刀的患者不建議採用。

（室內騎車、飛輪有氧較有消耗熱量、減重的效果，對於心肺功能提升、下半身肌力增強、核心肌群穩定性升高也有助益。圖片來源：陳德信）

騎車前、中、後聰明吃 避免越騎越胖

但如果還是想要享受戶外騎車的樂趣、又想達到瘦身效果，甚至擔心騎完車之後覺得格外飢餓，反而吃下更多熱量，應該怎麼做才好呢？

台北醫學大學保健營養學系教授劉珍芳說，想要藉由騎腳踏車來維持身材或瘦身的人，騎車的速度不必快，但時間一定要拉長，因為前半小時只會消耗肌肉中的肝醣，要騎到後半個小時才會開始消耗脂肪。

●騎車前

劉珍芳建議，騎車前45分鐘～1小時前應該先進食，最好是吃複合性醣類、少油脂、份量小、能量高的食物，例如全麥或五穀麵包、香蕉、蘋果、玉米粒罐頭或能量棒（energy bar）等。

●騎車中

不建議吃固體食物，只要注意補充水分即可。劉珍芳說，如果天氣熱、運動比較激烈或是運動時間超過30分鐘，可以喝運動飲料補充電解質。

●騎車後

此時身上的血液都還集中在四肢周邊，如果太快進食恐消化不良，至少要等30分鐘後再吃；如果是夜騎，進食量一定要少，不可以吃到一整餐的份量。

建議可以適度補充醣類與蛋白質，例如鮪魚沙拉三明治、雜糧及堅果麵包，豆花也含有蛋白質，如果再加上紅豆、綠豆和花生，可適度補充複合性醣類與脂肪，也是不錯的選擇。

（圖片來源：康健雜誌）

快速增胖風險高 醫師：藝人為戲一輩子通常只做一次…

雖然任賢齊短時間就成功瘦回去，但國內減重專家、中國醫藥大學附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕曾在《康健》受訪表示，「這種事情（為工作暴肥）通常一輩子只會做一次。」

黃醫師表示，快速增胖會讓身體陷入諸多風險，包括心肺功能無法負荷、三高、慢性病，還有可能瘦不下來；如果過重、肥胖的情形持續3～5年以上，器官損害時間拉長，即使之後減下來，許多疾病仍可能從此伴隨終生。

雖然藝人為了鏡頭前美觀及外人眼光的影響，通常有更強的毅力讓自己瘦回去，但醫師認為，大部分人往往瘦不回去。即使藝人為了工作快速增重，之後也成功減下來，但他們通常一輩子就做這麼一次，因為他們明白減重的過程非常痛苦，還是不建議冒這樣的風險。

(中時電子報)