《與神》朱智勳新片扮連環殺人魔 分屍場景連自己都發毛

2019年01月19日 13:32 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

2018堪稱是韓國人氣男星朱智勛演藝生涯的代表年，主演的電影《與神同行》、《北風》以及《七罪追緝令》都在韓國熱賣，晉升為韓國電影界最夯演員之一。他在新片《七罪追緝令》扮連環殺人魔，隱藏了七起殺人案甚至還把屍體分屍，可怕的程度讓他直呼拿到角色時心裡都會怕得發毛。

韓星朱智勛主演新片《七罪追緝令》精湛演技「秒殺」觀眾。（圖／friDay影音提供）

該片改編自釜山真人真事故事，朱智勛透露自己專注於角色上，想要演出有別以往的反派角色，也因此他在片中時而內斂時而瘋狂，分分秒秒喜怒哀樂的情緒都讓人害怕，網友封他精湛演技沒有血腥卻感到恐怖，足以「秒殺」所有觀眾。該片累積總票房突破8.8億台幣位居2018年韓國當地韓影票房前10名。

朱智勛（右）在新片《七罪追緝令》扮殺人魔。（圖／friDay影音提供）

朱智勛在《七罪追緝令》詮釋殺人魔一角，有別於在《與神同行》解怨脈一角的率性直白，他在新片內斂的供出自己犯下的七件罪行，有趣的是，他在片裡沒有過多的動作戲與追逐戲，但卻靠著臉部表情，傳達了緊張與驚悚面貌。朱智勛認為，電影裡的角色個性雖看似跳躍，但心思卻是縝密的，每個細微的動作與言語都是經過深思熟慮，就連看起來像是瘋狂的跑動也極具意義。為了更符合角色個性，他與導演商量後，第一場戲就落髮，剃了大光頭，甚至無妝上陣，朱智勛透露，看到自己光頭照的模樣，就好像看到自己的父親上學時的照片，也直說剃光頭與無妝上陣都是自己的決定。

《七罪追緝令》朱智勳：我殺的人，不只一個

《七罪追緝令》因改編自釜山真人真事故事，朱智勛也特別學習釜山方言，朱智勛說，釜山方言有一些較於不規則的聲調，因此每天都花許多時間練習，是個相當寶貴的經驗。而他在片中與影帝級男星金倫奭一來一往的對峙過程，尤其金倫奭不屈不饒對他控訴「家裡養的小狗丟了，我也得哭著找好幾天，我一想起被你殺死的那些人，得不到任何關心，在沒人知道的地方腐爛著，這件事叫我心裡難受。我是個警察，我都覺得丟臉。」兩人狂飆演技讓人看得拍案叫絕，朱智勛更憑此片獲得第5屆韓國電影製作人協會獎最佳男主角殊榮。

(中時電子報)